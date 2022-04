Dansschool FAVOR’ite Dance Spot haalt twee titels op Vlaams kampioenschap: “Wij hebben heel wat te bieden, waaronder véél goede vibes”

Dansschool FAVOR’ite Dance Spot heeft op het Vlaams Kampioenschap Danssport 2022 twee titels behaald: in groep met Adult Company, en solo met Lucia De Bouvere. De titels zijn ook een bekroning voor danslerares Jolien Gunst uit Oostende, die de school pas in 2019 oprichtte. “Wij hebben heel wat te bieden, waaronder véél goede vibes”, lacht ze.

“Na mijn opleiding klassiek dansballet, vanaf mijn twaalf jaar in Antwerpen, heb ik me een jaar gespecialiseerd in Bordeaux, waarna ik geconfronteerd werd met een blessure”, vertelt Jolien. “Na mijn revalidatie ben ik vaste danseres geworden op het festival Tomorrowland, bij Ment TV, in het Kursaal van Oostende en tijdens de zomershows van ‘t Wit Paard in Blankenberge. Ik stond dagelijks op het podium met Jacky Lafon, Sandrine en Coco Junior.”

259 leden in drie jaar

“Ik had altijd gedroomd van een eigen ballet- en dansschool. Via via konden we een oude matrassenloods van 350 vierkante meter op de kop tikken en ombouwen tot een dubbele zaal met lounge en zicht op de activiteiten in de zalen. Dansschool FAVOR’ite Dance Spot was geboren. We zijn van nul gestart en via sociale media zijn we er vrij vlug in geslaagd om meer dan honderd leden aan te trekken en een warme dansfamilie te creëren. Momenteel staat de teller op 259 leden, en daar zijn we best fier op!”

“Het succes zorgt ervoor dat we verschillende dansstijlen kunnen aanbieden”, vervolgt Jolien. “Iedereen, van vier tot zestig-plus, is welkom voor één of meerdere dansstijlen: klassiek ballet, clipdance, modern, kleuterdans, preballet, dancehall, commercial, jazz, pointes, streetdance, high heels, wedstrijdteams, showteam en madamtjes. De lessen worden gegeven in twee geventileerde zalen van 100m², door goed opgeleide docenten: Sam Huysmans, Lisa Bedert, Hajar Chetar en Zita Vanderbeke. Voorts beschikken we over twee kleedkamers, een lounge waar ouders en vrienden kunnen kijken naar de dansers, een eigen parking en heel veel goede ‘vibes’.”

Op 27 (19.30 uur) en 28 mei (14 en 19.30 uur) brengt FDS haar eerste dansshow ‘Change’, met 44 nummers, waarbij alle stijlen aan bod komen. Kaarten koop je via www.favoritedancespot.be en het UiTloket Stadhuis Oostende.