Dansschool Effort uit Torhout vlamt mee ten voordele van Warmste Week

Dansschool Effort, gevestigd op de hoek van de Vredelaan met de Ieperse Heerweg in Torhout, organiseert op zaterdag 18 en zondag 19 november het Weekend van de Warmste Efforkes.

Met workshops, een winterbar en een hele schare randactiviteiten wil de dansschool zoveel mogelijk geld inzamelen voor De Warmste Week. Die solidariteitsactie van de VRT selecteerde en registreerde een project van Effort, ’t Extra Efforke.

Voor ‘DansKansFonds’

In het Weekend van de Warmste Efforkes zet Effort alles in het teken van De Warmste Week. Op zaterdag openen de danszalen voor kinderen, tieners en volwassenen die dansworkshops willen volgen. Op zondag kan iedereen er terecht voor creatieve workshops, zoals cocktails maken of bloemschikken.

Tegelijkertijd brengt Effort sfeer met een winterbar, een dessertbuffet en winterse snacks. Tussen de workshops door heeft er in de gezellige bar randanimatie plaats, zoals grime en een zogenoemde visput voor de kinderen, plus een tombolarad met leuke cadeaus, geschonken door tal van genereuze handelaars uit Torhout en omstreken.

De opbrengst van de workshops, de winterbar en de randactiviteiten gaat integraal naar De Warmste Week. Voor die actie diende Effort zelf een project in, dat onder de naam ’t Extra Efforke geselecteerd werd. Het DansKansFonds kadert in gelijke kansen geven aan ieder kind, elk talent en ieders gezondheid en geluk.

Vanuit het idee van sociale inclusie betaalt het fonds, afhankelijk van de situatie, voor gezinnen met weinig middelen een deel van het inschrijvingsgeld voor danslessen of danskampjes. Dat kadert perfect in het thema van De Warmste Week: opgroeien zonder zorgen.

Dans en gezelligheid

“Dat thema ligt ons na aan het hart”, zegt Valentine Vanthournout, de oprichter en drijvende kracht van Effort. “We hopen bij te dragen aan hartverwarmende projecten. Onze dansschool ijvert naast dansen tevens voor warmte en gezelligheid. We willen dat ieder kind dat kan ervaren. Daar gaan we voor!”

Het volledige programma van ‘Het Weekend van de Warmste Efforkes’ is te vinden op de website van de dansschool: www.effortvzw.be