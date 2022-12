Dansmarathon bij Hypnosis in Roeselare brengt ruim 3.000 euro op voor De Warmste Week

Twaalf uur lang dansen. Dat deden een zestigtal dansers van dinsdagavond 18 uur tot woensdag in dansschool Hypnosis langs de Groenestraat in Roeselare. Dat bracht een aardige cheque op voor De Warmste Week.

Verschillende ervaren dansleerkrachten kwamen er langs om een van de twaalf workshops te geven.

Strijd tegen kansarmoede

“Het is reeds de derde keer dat we een dergelijke dansmarathon organiseerden ten voordele van de Warmste Week, maar de eerste keer dat er zoveel dansers aan alle workshops deelnamen. We zijn heel erg tevreden”, aldus Steve Burggraeve, eigenaar van de dansschool.

Hij stortte reeds een mooi bedrag door naar De Warmste Week. Dankzij Hypnosis gaat er 3.040 euro naar de strijd tegen kansarmoede.