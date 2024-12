Dansduo Dieuwke Verhelst en Elise Verbeke danst zich naar de top: “Hard werken loont duidelijk”

Dieuwke Verhelst uit Koekelare en Elise Verbeke uit Ichtegem vormen samen een indrukwekkend dansduo. Ze wonnen vorig jaar aan het einde van het seizoen de Beker van België, een bekroning voor hun harde werk. Beiden zijn 14 jaar en volgen les aan de Dansschool Next Level in Diksmuide waar ze worden gecoacht door Layla Riviere (24).

Dieuwke vertelt: “Ik train ongeveer 12 uur in de week en meestal heb ik wedstrijden op zondag dus dan dans ik ook de hele dag. Ik dans niet alleen in duo met Elise, maar ook solo en in drie groepen, één smallgroup en twee formaties. Onze smallgroup genaamd ‘Reaction’, bestaat uit 8 personen en onze formaties ‘Attitude’ en ‘Incredible’ bestaan beide ongeveer uit 16 personen. Elise en ik zijn sinds 2023 een duo en op onze eerste wedstrijd op 5 maart 2023 behaalden we de vierde plaats.”

Supporters

“Aan het einde van dat seizoen wonnen we zelfs de Beker van België en dat hadden we echt niet verwacht. Het was de bevestiging dat ons harde werk loont. We waren super blij! We treden ook op bij verschillende gelegenheden in de dansschool en we genieten van de bewonderende blikken van de mensen. Wedstrijden doe ik het liefste, dat voelt als thuiskomen, iedereen heeft daar dezelfde passie en ik heb wel wat stress voor ik op de vloer moet maar dan hoor ik op de zijlijn de supporters roepen en dan ben ik wat meer op mijn gemak. Hun steun is goud waard.”

“Soms is het wat moeilijk om het te combineren met de school. Ik volg Latijn-Moderne talen”, zegt Dieuwke. “Het is een zware richting en zowel Elise als ik moeten veel plannen en na de wedstrijden of de late trainingen nog studeren. Maar we hebben allebei zeer goede punten op school.”

Naast dansen zien Dieuwke en Elise elkaar soms om eens iets leuks te gaan doen want ze zitten niet in dezelfde school, Dieuwke volgt les in Koekelare en Elise in Torhout. Elise vult aan: “Ja, ik volg Latijn-Grieks, het is een zware richting en ondanks de drukte van school en het dansen lukt het toch prima.”

Energie kwijt raken

“Ik begon te dansen zodra ik kon wandelen. Sinds 2019 train ik disco, dit is een energieke dansstijl met veel sprongen en krachtige bewegingen op snelle muziek. Dat is voor mij de perfecte manier om mijn energie kwijt te raken. Ik train ongeveer 14 uur per week, maar het voelt nooit aan als werken, dansen is nog steeds mijn grootste passie. Mijn eerste wedstrijd was in 2020, en het jaar daarna begon ik solo te dansen. Vorig jaar behaalde ik de tweede plaats op het Belgisch Kampioenschap in de categorie ‘intermediates’. Dieuwke begon kort daarna ook solo te dansen en we besloten als duo te starten. We wonnen behalve de Beker van België ook twee keer de derde plaats op het Vlaams Kampioenschap en de zevende plaats op het Belgisch kampioenschap en ook twee keer de tweede plaats op het hoogste niveau. Ik danste twee keer solo, in een jaar ouder en een hoger niveau. Twee weken geleden haalde ik de zesde plaats in Kortrijk en de zondag erna een onverwachte mooie overwinning in Blankenberge. Het voelt geweldig om te zien dat alles mogelijk is als je er hard voor werkt. Mijn ambitie naar de toekomst toe is graag eens deelnemen aan een competitie in het buitenland en meedoen aan het Europees kampioenschap.”

“Vroeger dansten wij al samen, met Layla als één van de coaches, maar dan heeft Layla besloten haar eigen dansschool op te richten in Diksmuide”, vertelt Elise verder. “Wij zijn haar natuurlijk gevolgd en sindsdien trainen we ook meer en intenser, wat leidde tot nog mooiere resultaten.”

Dansfamilie

“Soms trainen we eens een ander genre, het is niet altijd disco. Dat is dan meer een recreatieve les, dan is dat eerder als ontspanning, zoals bijvoorbeeld moderne dans. We hebben een hele leuke dansfamilie bij Next Level en iedereen hoort samen! Onze slogan bij de dansschool is dan ook ‘Remember where you started’.”