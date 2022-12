Danscafé Circosia in Blankenberge blijft week langer dicht na zware vechtpartij met hockeystick

Danscafé Circosia in de Weststraat in Blankenberge moet nog een week langer gesloten blijven na een zware vechtpartij vorige maand. Daarbij raakte een 31-jarige Slovaak levensgevaarlijk gewond. Twee personeelsleden waren betrokken bij de vechtpartij op straat.

Drie weekends geleden kregen ze het op zaterdagnacht met het slachtoffer aan de stok. Die man was samen met een kameraad in het café aanwezig, maar begon in de vroege uurtjes een groepje danseressen van revuetempel Het Witte Paard lastig te vallen. Steven V. en Hedi A. zetten de twee daarom buiten.

Veiligheidsagent

Maar één van hen keerde even later terug en werd opnieuw buiten gezet. De 31-jarige man haalde echter een mes tevoorschijn en sneed één van de personeelsleden daarmee in de hand. Daarna vertrok hij. Twee personeelsleden besloten hem achterna te lopen, geholpen door een derde man – een toevallige klant.

Er volgde een vechtpartij waarbij de 31-jarige Slovaak rake klappen kreeg op het hoofd. Hij werd zelfs met een hockeystick geslagen. De man ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. De drie verdachten zitten momenteel in de cel op verdenking van poging moord. De burgemeester besloot het danscafé na het incident voor twee weken te sluiten. Nu komt daar nog een week bij. Er is al een gesprek geweest met de uitbater, die nu een plan van aanpak moet opstellen. De heropening zal ook gepaard gaan met voorwaarden, zoals een erkende veiligheidsagent aan de deur tijdens piekuren. Als alles goed gaat, gaat de zaak volgende vrijdag weer open. Er komen ook extra camera’s. (MM)