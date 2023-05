Dans van Statiekermesse duurt al zeventig jaar

Op 10 april 1953 gaven Thilo Burggraeve en Juliana Verbrugghe elkaar hun jawoord. Het koppel is dus liefst 70 jaar getrouwd. Het gemeentebestuur zette de twee onlangs in de bloemetjes.

Zeventig jaar huwelijk. Maar weinigen doen het hen na. Thilo en Juliana mogen terugkijken op 70 jaar vol liefde. Voor de start van dit mooi liefdesverhaal moeten we terugkeren naar 1929 en 1931.

Thilo werd geboren op 16 juli 1929 in Moorslede. Samen met zijn ouders en zes zussen groeide hij op langs de Slypsstraat. Na zijn schoolperiode kon hij onmiddellijk aan de slag als chauffeur bij de in Moorslede bekende firma Patteeuw. In de beginperiode vervoerde hij grensarbeiders van en naar Frankrijk. Toen de reissector groeide sprong ook de firma Patteeuw mee op de kar. Zo werd Thilo na enkele jaren buschauffeur in de toeristische sector. Maar ook achter het stuur van een vrachtwagen voelde Thilo zich thuis. Zijn beroepscarrière sloot hij af bij de firma Transport Geldhof.

Vonk

Juliana is eveneens een geboren en getogen Moorsleedse. Ze zag het levenslicht op 8 mei 1931. Het gezin Verbrugghe woonde op wijk De Koekuit. Juliana, die opgroeide samen met haar vier zusjes en een broertje, liep school in Beitem. Later trok ze naar de Burgerschool in Roeselare. Na het overlijden van haar moeder moest Juliana dochter thuis blijven om de ‘menage’ te doen. Zelfs nadat ze trouwde met Thilo bleef ze thuis helpen, tot ze verhuisden naar de Slypsstraat.

Thilo en Juliana leerden elkaar kennen op Statiekermesse. Daar was er een groot dansfeest en op dat evenement sloeg de vonk over. Thilo en Juliana kregen samen een zoon, Mark, en een dochter, Ingrid. Intussen zijn er met Kristof, Nele, Joke en Stijn al vier kleinkinderen en mogen Thilo en Juliana zich de trotse overgrootouders noemen van zeven achterkleinkinderen. Thilo en Juliana wonen nog steeds samen in hun huis in de Slypsstraat en trekken daar nog altijd ‘goed hun plan’. Ze genieten momenteel volop van hun pensioen. (BF)