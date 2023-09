Danny Jonckheere mag een jaar rondtoeren met elektrische MG

Danny Jonckheere (60) uit Veurne glom al even hard als de gloednieuwe elektrische MG4 van garage Hyundai Devisch uit Veurne, toen hij als winnaar van de ToeKoer-zomeractie de autosleutels in ontvangst mocht nemen. Hij mag een heel jaar rondtoeren in de hoofdprijs en hoeft enkel het verbruik van de wagen voor zijn rekening te nemen. Deze ToeKoer-actie liep van 1 juli tot en met 3 september, en op de valreep – op 30 augustus – scande Danny met zijn ToeKoer-pas bij Nathalie van Pil Schoenen in de Ooststraat.

Onder het waakzame oog van de gerechtsdeurwaarder werd de winnende scan van Danny bekendgemaakt. Mario Haelewyck, voorzitter Veurne ToeKoer: “Tijdens de actieperiode werden er maar liefst 32.981 scans geregistreerd. Deze actie kwam tot stand dankzij een mooie samenwerking met garage Hyundai Devisch, Stad Veurne, Veurne ToeKoer vzw en de lokale handelaars.”