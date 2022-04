Danny Fabry treedt op in WZC Het Laar in Zwevezele

De bekende zanger Danny Fabry bracht een bezoek aan wzc Het Laar in Zwevezele en verzorgde er een leuk optreden.

“Na twee jaar kreeg het woonzorgcentrum opnieuw het bezoek van een bekende artiest”, vertelt Wim Velghe, algemeen directeur bij Het Laar, “en dit met medewerking van Okra, die het optreden mee hielp financieren.”

De bewoners, vrijwilligers, medewerkers en toevallige bezoekers genoten van het optreden. Danny Fabry bracht heel wat klassiekers. “Daarnaast zorgde hij voor ambiancenummers. Er werd veel gezongen, gedanst en gelachen werd. Danny Fabry zorgde ervoor dat de rollators en wandelstokken aan de kant werden geschoven. Het optreden was meer dan geslaagd”, aldus nog directeur Velghe.

Modeshow

In de cafetaria van het wzc worden er wekelijks activiteiten georganiseerd. Het aanbod is divers. Op donderdag 21 april heeft er om 14.30 uur een modeshow plaats van Deco style. De zomercollectie voor senioren wordt er voorgesteld. Meer info kan je verkrijgen via hetlaar@gvo.be.