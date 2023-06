Danny en Francis varen in één dag de Leie af met zelfgemaakte kano uit vlas

Om kwart na vijf ’s ochtends, in de regen, startten Francis Soenen en Danny Veys hun sportieve uitdaging in Frankrijk. Ze varen in één dag de Leie af, van het bevaarbare stuk van de bron in Aire-sur-la-Lys tot de monding, de jachthaven Portus Ganda in Gent.

Tijdens hun traject van 131 kilometer passeren ze negen sluizen. Net voor de start van de triatlon in Kortrijk hielden ze even halt ter hoogte van textielmuseum Texture. Het duo vaart met een kano in vlascomposiet die ze begin dit voorjaar zelf bouwden.

Supporters kunnen Francis en Danny live volgen

Deze watersporters zijn niet aan hun proefstuk toe. In 2021 peddelden Danny en Francis samen een race in de Loire over een afstand van 730 km. In de Yukon Canada lieten ze de beste Europese tijd ooit optekenen in de categorie C2 over de afstand van 725 km. Begin mei 2023 namen ze ook deel aan een wedstrijd in de Dordogne, over een traject van 360 kilometer.

Veel stroming

“Er zit niet veel stroming op de Leie, dus het vraagt een iets grotere inspanning”, lacht Francis die er na 77 kilometer peddelen nog even goed uitziet. Onderweg passeren Danny en Francis maar liefst negen sluizen en dat betekent een extra fysieke inspanning om de vlaskano veilig in en uit het water te halen.

“Er zitten een paar moeilijke sluizen in waaronder in Armentières. Dat was niet evident. We moesten onze touwen gebruiken. We hebben nog twee sluizen te gaan. De sluis te Sint-Baafs-Vijve zal waarschijnlijk ook moeilijk zijn, maar het is vooral genieten van het landschap. Zeker in het begin tussen het groen.”

Hopelijk geen onweer

Het is moeilijk te voorspellen wanneer het duo in Gent zal toekomen. “De oude Leie in Deinze meandert enorm en er is ook veel pleziervaart aanwezig. Dat werkt vertragend. Hopelijk geen onweer want dat zou niet goed aflopen met onze carbonpeddels”, lacht Francis.

Eind juni vertrekt het duo opnieuw naar Canada voor een wedstrijd van 715 kilometer. “Opnieuw de Yukon. Voor mij is het de zevende keer, voor Danny de vijfde. Vooral de fysieke uitdaging spreekt ons het meest aan. Je komt jezelf tegen. Het is een test voor de mentale weerbaarheid.”

(MD)