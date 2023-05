Danny (51) wint Truck Safety Award met bedrijf Decotra: “Liever spanriem te veel dan boete”

Danny De Coninck won met zijn bedrijf Decotra de Truck Safety Award, waardoor hij zich nu het veiligste transportbedrijf van Vlaanderen mag noemen. Het familiebedrijf stampte de Tieltenaar 20 jaar geleden uit de grond, veiligheid is intussen zijn prioriteit geworden.

Danny De Coninck richtte Decotra in 2003 op. Intussen maakte het bedrijf een flinke groei door en telt het niet minder dan 14 vrachtwagens. Dit jaar zette het bedrijf met de overname van een aardappelhandel weer een grote stap. Onlangs wonnen ze bij Transportmedia de Truck Safety Award, iets waar Danny bijzonder trots op is.

Waarom zette je indertijd de stap om zelfstandige te worden?

“Dat kreeg ik mee van thuis. Ook mijn vader is altijd zelfstandige geweest, dus die interesse was er zeker. Daarnaast ben ik altijd graag bezig geweest met camions. Ik ben in 2003 klein gestart, maar werk nog steeds samen met mijn allereerste chauffeur. Intussen hebben we 14 vrachtwagens en werken we samen met enkele losse onderaannemers.”

Waarin zijn jullie als transportfirma gespecialiseerd?

“In feite vooral in de bouw, maar we verleggen onze grenzen. Dit jaar deden we de overname van een aardappelhandel (de Tieltse firma Persyn BV, red.) en proberen we dus ook door te breken in de aardappelen. Een nieuwe uitdaging is altijd leuk.”

Je bedrijf groeide intussen ook uit tot een familiebedrijf?

“Inderdaad, sinds kort is mijn zoon Jaiden in de zaak gekomen. Dat was niet onverwacht, vroeger hadden we bij Decotra ook limousines en hij vond het altijd heel leuk om daaraan te sleutelen. Al op zijn zevende leerde ik hem remblokken te steken. Nu is hij automecanicien van opleiding en volgt hij nog een specialisatiejaar carrosserie. Intussen is hij in de zaak gestapt en neemt hij het beheer van het wagenpark op zich.”

Onlangs wonnen jullie de Truck Safety Award van Transportmedia. Hoe zijn ze bij jullie terechtgekomen?

“Vorig jaar ben ik op uitnodiging van Frederik Vanden Bogaerde van TLA (Transport en Logistiek Advocaten, red.) voor het eerst mee geweest naar de prijsuitreiking voor transporteur van het jaar. De Truck Safety Award werd daar ook uitgereikt, iets minder bekend, maar ook erg belangrijk. Frederik zei toen dat hij me zou inschrijven voor de safety award, zo tussen pot en pint. Ik moest er in eerste instantie wat om lachen, maar hij meende het blijkbaar wel.”

“We besteden uren aan het correct laden van elke vracht”

“In januari kreeg ik dan uiteindelijk een bericht van Transportmedia met de vraag om deel te nemen en ik ben daarop ingegaan. Ik moest er wel een heel dossier voor invullen, buiten mijn verwachtingen om. Maar uiteindelijk kwamen we wel als winnaar uit de bus.”

Jullie zetten dan toch hard in op veiligheid?

“Als klein bedrijf doen we daar inderdaad veel investeringen voor. Zowel onze vrachtwagens als trailers zijn heel goed uitgerust. Zo hebben we al zeven jaar line assistance, iets wat nu pas aan het doorbreken is. We waren een van de eerste, maar ik heb het altijd belangrijk gevonden om ongevallen te vermijden. Liever in de krant met een award dan met een dodelijk ongeval.”

“Onze vrachtwagens zijn ook allemaal uitgerust met dodehoekcamera’s en -sensoren. Daarnaast zit ik om de twee maanden samen met mijn personeel om verbeterpuntjes te bekijken en letten we erg op het welbevinden van ons personeel. Wie met problemen zit, op het werk of thuis, mag altijd komen aankloppen. We vinden het fijn dat onze mensen met plezier komen werken en ja, daar hoort ook een mooie camion bij, volledig uitgerust met recent materiaal. Voor sommige chauffeurs is die vrachtwagen bijna hun eerste thuis, zoveel tijd brengen ze daarin door.”

“We besteden bovendien ook vele uren aan het correct laden van elke vracht. Zo vervoeren we regelmatig bobijnen ijzer, daarbij moeten we erop letten dat er geen overgewicht is, maar ook dat de lading niet kan gaan schuiven. Er komt dus veel bij kijken.”

Is veiligheid dan al altijd een passie geweest?

“Nee, toch niet. In het begin was ik daar weinig mee bezig en droeg ik een fluovestje zelfs tegen mijn zin. Maar eens je met personeel begint te werken, begin je daar toch steeds meer op te letten. Cowboys van chauffeurs zullen we bijvoorbeeld niet aanvaarden. We willen een positieve naam hebben en daar horen voorzichtige verstandige chauffeurs bij. In ons bedrijf hebben we ook erg weinig boetes op de weg. Liever een extra spanriem dan een boete, zeg ik dan. Grote schadegevallen hebben we dan ook nog nooit gehad en daar ben ik als zaakvoeder heel tevreden over. Bij de uitreiking van de award hielden ze daar trouwens rekening mee. Regelmatig ga ik ook te rade bij experts, omdat we in de bouw toch veel met speciale ladingen werken. Onze baseline is niet voor niets: het transportbedrijf met een tikkeltje meer. We zetten hard in op onze service.” (LDW)