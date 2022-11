Dankzij pastoor Carron werden Frans en Betty een paar

Frans Vanbecelaere en Betty Vervenne huwden in Ardooie op 6 oktober 1972. Het echtpaar, dat vertrouwd is met de Tassche, woont in de Knollingstraat. Ze hebben twee zonen.

Frans werd geboren in Roeselare op 28 juli 1946. Ook Betty werd in Roeselare geboren en dit op 1 oktober 1950. De eerste zoon is Craig en hij is gehuwd met Helene. Met hun dochters Lore, Fien en Lara wonen ze in Roeselare. Brian is de tweede zoon, gehuwd met Sophie. Zij zijn de ouders van Oona en Finn. Zij wonen in Meulebeke. Frans is altijd verbonden geweest aan de school van de Tassche, waar hij lesgaf aan het eerste en tweede leerjaar. Van 1969 tot 2004 stond hij er in voor het onderricht aan de kinderen en hij eindigde er zijn loopbaan als directeur. Reizen en tuinieren zijn zijn hobby’s. Ook Betty stond in het onderwijs. Ze gaf eerst les aan de meisjesschool, die later samenging met de jongensschool. Van 1969 tot 2009 gaf zij les in het derde en vierde leerjaar. Ook zij houdt van reizen en tuinieren. Beiden zijn lid van de seniorenvereniging Neos. Frans en Betty ontmoetten elkaar in het toneel.

Wil is wet

Door pasterke Carron werden beiden verplicht om toneel te spelen. En in die jaren was de wil van de pastoor nog wet, zeker als je Jules Carron heette en op de Tassche de klokken luidde. Dat toneelstuk is een blijspel geworden dat nu al 50 jaar duurt. (JM)