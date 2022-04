Dankzij Gilbert Vangampelaere beschikt elke gemeente van Groot-Dentergem over ruilboekenkast

Hij installeerde er eerder al één in café A La Cour de Ste.-Cécile in Wakken, maar nu zorgde Gilbert Vangampelaere (67) er voor dat er in elke (deel)gemeente van Groot-Dentergem een ruilboekenkast te vinden is.

Zowel in de toonzaal van Moto Repair in Markegem, als in café De Kortekeer in Dentergem is sinds kort immers zo’n boekenkast te vinden.

“Ik droomde er al langer van om in elke gemeente van Groot-Dentergem een ruilboekenkast te plaatsen”, vertelt Gilbert. “Ik ben dan ook erg blij dat ik in mijn opzet geslaagd ben. Ik merkte dat de ruilboekenkast in Wakken veel aandacht krijgt, waardoor ik ook in Markegem en Dentergem op zoek ging naar geschikte locaties.”

En die vond Gilbert ook. “In Markegem hadden we lange tijd geen café of restaurant, maar sinds kort kan je wel iets eten en drinken in de toonzaal bij Moto Repair in de Dentergemstraat. Dat leek me dan ook een ideale plek om een ruilboekenkast te plaatsen. In Dentergem opteerde ik dan weer voor café de Kortekeer”, aldus Gilbert. In Oeselgem plaatste Gilbert er geen. “Daar zorgde de Gezinsbond van Oeselgem immers al voor”, besluit hij. (TM)