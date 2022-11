Dankzij gesloten deuren op de trein wint Bruggeling Jeroen Maes derde dictee van ‘t Lusterke in Wervik

Jeroen Maes uit Brugge won de derde editie van het dictee van café ’t Lusterke in de Molenstraat in Wervik.

De winnaar maakte acht fouten. Tweede werd met negen fouten Rein Leentfaar uit Middelburg (Nederland). Wervikaan Christophe Delaere eindigde derde en maakte tien fouten.

Op de vierde plaats was er een ex aequo met Vanessa Derycke, Frans Van Besien (Gent), eerste schepen Bercy Slegers (CD&V) en gemeenteraadslid Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project).

Trein defect

Titel van het dictee was dit keer ‘Flamingo’. Net zoals de vorige edities schreef cafébaas Antony het dictee. Er waren 26 deelnemers en zat ’t Lusterke daarmee bomvol. Winnaar Jeroen Maes kreeg een trofee, geschonken door de stad.

Dat hij voor het eerst deelnam is te danken aan de …NMBS. “Op een bepaalde dag moest ik op de trein afstappen aan het station in Menen, maar van zowel de laatste als voorlaatste wagon gingen de deuren niet open”, vertelt de winnaar. “Ik bleef dus op die trein tot de volgende halte in Wervik en kon daar wel van de trein af. Ik moest evenwel een uur wachten op de volgende trein richting Menen en belandde in café ’t Lusterke. Ondertussen kwam ik er een paar keer terug. Cafébaas Antony vind ik een machtige kerel en ik ben ook gecharmeerd door de twee huiskatten.” (EDB)