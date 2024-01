Dankviering voor Frans, al 50 jaar diaken

Op zaterdag 30 december, exact vijftig jaar nadat diaken Frans Gheysen (89) gewijd werd, werd er een dankviering voor hem in de basiliek van Dadizele georganiseerd.

Frans, die vroeger ook jarenlang als de slag was als onderwijzer in zijn woonplaats Ledegem, zet zich als diaken al vijftig jaar in voor de kerk. Dat deed hij eerst jarenlang in Ledegem, inmiddels voltooit hij dezelfde taken al meer dan tien jaar in Dadizele. Daar is hij nu nog steeds aan de slag.

Lourdes

“Dankjewel voor je trouwe inzet hier. Het is altijd een meerwaarde als je er bent. We hopen dat je je nog lang kan blijven inzetten voor de kerk”, sprak Marc Vantyghem, pastoor in Dadizele. De pastoor werd tijdens de dankviering opnieuw trouw bijgestaan door diaken Frans. Ook André Monstrey, met wie Frans jarenlang samenwerkte, hielp mee de dienst in goede banen leiden. Vanuit de pastorale werking werd er nog een gepast geschenk voor Frans voorzien. “We hebben daar niet lang over moeten nadenken. Omdat je in het verleden al vaak naar Lourdes trok, hebben we een waardebon voorzien waarmee je volgend jaar opnieuw naar de Franse bedevaartplaats kan”, aldus de pastoor.

dankbaar

Diaken Frans Gheysen reageerde erg dankbaar en nam op het einde van de dankviering nog even zelf het woord. “Ik ben heel erg blij met deze dankviering. In mijn leven heb ik nog nooit goud verdiend, maar dit is toch mijn gouden diakenjubileum. Ik dank de Heer die me altijd geleid heeft.” De geëmotioneerde diaken had ook erg lovende woorden voor zijn vrouw Ginette Bertheloot. Zij kwam dit jaar helaas te overlijden. “Ze heeft me altijd erg gesteund.” De basiliek van Dadizele liep op zaterdagmiddag 30 december goed vol voor de dankviering. Zowel familieleden als gelovigen uit Dadizele en Ledegem tekenden present. De vele aanwezigen in de basiliek kregen na de eucharistieviering nog een passend kaartje en werden uitgenodigd voor een daaropvolgende receptie met hapjes en drankjes in zaal den Ommeganck in Dadizele. (BF)