Dankviering eerste communicanten en vormelingen op de botsauto’s in Meulebeke

Het blijft een unieke gebeurtenis dat met de junikermis in Meulebeke zowel de eerste communicanten als de vormelingen samen met hun ouders de piste van de botsauto’s innemen voor een kort dankmoment.

Priester Rudi en de leerkrachten van het eerste en het zesde leerjaar van de Meulebeekse lagere scholen zorgden opnieuw voor een puike omkadering.

De dienst stond in het teken van licht. Met muziek en dans en aangepaste teksten was het voor iedereen een mooie gebeurtenis. Na de dankviering was er een drankje voor iedereen, aangeboden door de forenzen en het gemeentebestuur. Johny Wastijn zorgde voor lekkere oliebollen.

(LB)