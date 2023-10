Dankmoment voor 25 jaar mindermobielencentrale

De mindermobielencentrale viert z’n 25-jarig bestaan. “De mindermobielencentrale telt momenteel een 35-tal vrijwillige chauffeurs en 400 klanten die gebruik maken van het aanbod”, vertelt Eva Ryde (N-VA), schepen van Welzijn. “Het is een vereniging met louter vrijwilligers die een erg belangrijke dienstverlening verzekeren: mensen met vervoersproblemen helpen in onze regio. Ook rolstoelvervoer nemen ze voor hun rekening.” Op de foto voorzitter Raf Masschelein, secretaris Ghislain Salomez met de leden die ontvangen werden door schepenen Eva Ryde en Filip Bolle. Info: ghislain.salomez@skynet.be of 057 20 03 33. (foto EG)