Dankfeest voor de vrijwilligers in Vladslo

De Minder Mobielen Centrale van Vladslo bracht hulde aan de vele vrijwilligers.

“In 2023 hebben onze vrijwilligers samen 2.395 ritten volbracht, een indrukwekkende prestatie die resulteerde in het afleggen van maar liefst 47.429 kilometer”, legt Patricia Azou, coördinator MobitWin Diksmuide, buurthuis Cassiers Vladslo, dienstencentrum De Klaproos en dagcentrum Het Kloosterhof uit.

“De inzet en de betrokkenheid van deze vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter MobitWin, en we wilden dit moment aangrijpen om hen te eren en te bedanken. De Minder Mobielen Centrale is niet alleen een vervoersdienst, het is een gemeenschap van mensen die de levens van anderen verrijken.”

Wie ook zijn steentje wil bijdragen en overweegt lid te worden van MobitWin of als vrijwilliger wil aansluiten, kan voor meer info terecht bij LDC De Klaproos in Vladslo, LDC Ten Paterhove Diksmuide en MMC Diksmuide via 0491 61 36 15.