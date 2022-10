Dankbaar slotevent voor alle ‘Sterren op de speelvloer’ in Hooglede: “Kinderopvang in de kijker”

Van 10 tot 16 oktober ging dit jaar de ‘Week van de kinderopvang’ door. Het ideale moment om alle medewerkers van een kinderopvang in Hooglede in de bloemetjes te zetten binnen het thema ‘Sterren op de speelvloer’.

“De laatste tijd kwam de kinderopvang vaak negatief in de media, maar de meeste van de onthaalouders en kinderopvanginitiatieven geven elke dag het beste van zichzelf om kinderen een kwalitatieve opvang aan te bieden. We wilden met deze actie de kinderopvangsector opnieuw positief in beeld brengen”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

Partybox

Alle opvanginitiatieven kregen een partybox met banner, zodat ze hun opvanglocatie konden versieren. “We vroegen hen om te tonen hoe fier ze zijn om een ster op de speelvloer te zijn. Foto’s en filmpjes konden doorgestuurd worden waarna wij ze gretig op onze Facebookpagina postten. Zo schitterden ze elke dag als Sterren op de speelvloer, want ze verdienen stuk voor stuk een podium! Er werden veel complimenten gegeven door ouders, want we vroegen hen om een complimentenkaartje te bussen bij hun opvanginitiatief. Tijdens het slotmoment werden alle kinderbelegeleid(st)ers uitgenodigd in zaal den Akker voor een babbel, een hapje en een spel”, aldus schepen Julie Misplon.

Hoge kwaliteit

“We zijn enorm trots op de hoge kwaliteit van onze kinderopvang, want het zijn één voor één toppers waar we als ouder met een gerust hart onze kinderen kunnen achterlaten. Met 76 plaatsen per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar, zitten we dan ook bij het hoogste aantal opvangplaatsen in Vlaanderen. Een grote dankjewel dus aan alle medewerkers in de kinderopvang, want ze zijn onmisbaar. Wat zouden we doen zonder hen?” besluit schepen Julie Misplon. (EVG)