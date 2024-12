“Dankbaar om dit te beleven”: Luna Olievier (21) jaagt droom na in Miss Wellness Beauty-verkiezing

Luna Olievier (21) woont in Kuurne en is kapster en zaakvoerster van Lunaturel in Marke. Luna is een van de 20 finalistes die binnenkort strijden om het kroontje van Miss Wellness Beauty. Voor Luna betekent deze verkiezing de vervulling van een lang gekoesterde droom. “Ik ging er al van uit dat het niets geworden was, tot ik in mijn spamfolder keek.”

De wedstrijd, waarin jaarlijks een ambassadrice voor de beauty- en wellnesssector wordt gekozen, zal in april zijn climax bereiken met de finale. De opvolgster van Kimmi Malfait uit Ravels wordt dan bekendgemaakt.

Als een van de drie West-Vlaamse finalistes zet Luna de komende maanden alles op alles om de titel van Miss Wellness Beauty te veroveren. Haar droom om deel te nemen aan een missverkiezing dateert al uit haar kindertijd. “Dat ik specifiek voor Miss Wellness Beauty koos, is geen toeval”, vertelt een enthousiaste Luna. “De focus op het innerlijke en de persoonlijkheid sprak me enorm aan. Omdat ik slechts 1,51 meter groot ben, val ik bij heel wat verkiezingen uit de boot. Gelukkig speelt lengte bij Miss Wellness Beauty geen rol. Bovendien sluit deze verkiezing perfect aan bij mijn werk als kapster. De workshops, professionele fotoshoots en trainingen die voorafgaan aan de finale waren voor mij ook een grote motivatie.”

motivatie

“Ik ben alvast dankbaar om dit mooie avontuur te mogen beleven. Als finaliste kreeg ik overigens het nummer 10 toegekend”, vertelt Luna. “Door deze nominatie gaan voor mij nieuwe deuren open om de beautysector verder te kunnen ontdekken, en mijn kennis te ontwikkelen. Ik kijk alvast uit naar dit geweldige avontuur, waarbij ik ongetwijfeld heel wat nieuwe vriendschappen en ervaringen zal opdoen.”

“Omdat ik slechts 1,51 meter groot ben, val ik bij heel wat verkiezingen uit de boot”

Luna’s interesse werd gewekt door een toevallige e-mail van een voormalige winnares. “Ik had nooit gedacht, nadat ik mijn kandidatuur stelde, dat ik geselecteerd zou worden. Omdat ik geen reactie ontving, ging ik ervan uit dat het niets geworden was. Tot ik, weken later, de bevestigingsmail in mijn spamfolder ontdekte! Op 7 november mocht ik me aan de jury voorstellen en dat verliep vlot. De vragen waren uitdagend, maar het gaf me vertrouwen toen ik hoorde dat ik door was naar de volgende ronde.”

reis naar Turkije

Na de selectieronde volgen nu diverse workshops, fotoshoots en trainingen. In maart reizen de kandidates samen met de huidige Miss Wellness Beauty Kimmi Malfait naar Turkije, en in april vindt de finale plaats. “Ik hoop tijdens deze ervaringen veel bij te leren, niet alleen op professioneel vlak maar ook als persoon”, zegt Luna. Dat ze de steun van haar vriend en omgeving krijgt, werkt extra motiverend.

Luna groeide op in Marke en studeerde aan het RHIZO in Kortrijk, waar ze zich specialiseerde in haarverzorging. Na haar studies werkte ze bij Kreatos Bissegem, maar dit jaar maakte ze haar droom waar door haar eigen kapperszaak, Lunaturel, te openen in de Rekkemstraat in Marke.

Ambassadrice

De winnares van Miss Wellness Beauty wordt niet alleen het gezicht van de sector, maar ook van verschillende beautymerken zoals Celluma, Bellapierre en Urban Nails. Tevens mag de winnares van de verkiezing ook de sector vertegenwoordigen op allerhande beurzen, evenementen en via de media, en neemt ze deel aan prestigieuze openingen.

Voor Luna is het hele missavontuur sowieso al geslaagd, ongeacht de uitkomst: “Het is immers een unieke kans om mijn passie voor beauty en mode te combineren en mezelf verder te ontwikkelen.”

Of Luna de nieuwe Miss Well-ness Beauty wordt, weten we tijdens het gala-event dat doorgaat op 26 april 2025 in de Belle Epoque Ballroom in het Hilton in Antwerpen.