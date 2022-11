Daniël Pauwels wordt postuum ereburger van Houthulst

Woensdag is in Merkem Daniël Pauwels overleden op 70-jarige leeftijd. Een dag later werd op de gemeenteraad van Houthulst al unaniem beslist om Daniël postuum ereburger van de gemeente te maken.

Daniël was de zoon van Bruno Pauwels en Gusta Vanlerberghe, het koppel dat vele jaren café- feestzaal Sidronius in Merkem uitbaatte. In die zaak vonden talrijke verenigingen er hun lokaal. Daniël werd geboren op 14 februari 1952 en was gehuwd met Anny Sinaeve. Zijn kinderen zijn Koenraad en Greet Pauwels-Desodt en Annelies en Koen Pauwels-Igodt. De kleinkinderen zijn Chiel, Wannes, Lotte en Seppe.

Heemkring

Daniël was lid en bestuurslid van verschillende verenigingen. Van de koninklijke harmonie Sint-Cecilia in Merkem was hij zelfs dertig jaar lang voorzitter. Die functie beoefende hij ook bij de Heemkring Sidronius Hosschius Merckhem, waar hij het voorzittersschap overnam van Paul Barbier in 2019.

“Het zijn mensen als Daniel die zorgen dat een dorp goed kan draaien”

“Solidariteit en samenwerking tussen mensen en verenigingen was de basis waarop Daniël bouwde”, vertelt Jeroen Vandromme, bestuurslid van de heemkring. “Zo creëerde hij op alle activiteiten waar hij mee zijn schouders onder zette een aangename, gezellige sfeer. Zijn meesterschap blijft voor mij dat hij ervoor zorgde dat iedereen zich goed en gewaardeerd voelde in een groep. Dat kon hij alleen door veel te bemiddelen en steeds het goede te zoeken in iedere situatie. Het zijn mensen als Daniel die zorgen dat een dorp goed kan draaien en die unieke talenten zullen we hard missen.”

Bindmiddel

Het diplomatische karakter van Daniël komt telkens weer ter sprake. “Daniël was een grote waarde voor de Merkemse gemeenschap”, weet ook Rik Clarysse van de heemkring. “Hij hielp overal mee. Hij organiseerde de herdenking van 100 jaar oorlog, gaf gidsbeurten over de Merkemse geschiedenis, was lid van het Sint-Maartenscomité, hielp mee bij Okra… Kortom, hij was het bindmiddel tussen vele verenigingen. Daarnaast schreef hij ook de boeken ‘175 jaar harmonie in Merkem’ en ‘Merkem in woord en beeld’ . Hij was een geboren leider die met alle soorten mensen kon omgaan.”

Vele talenten

Ook Freddy Vlaemynck bewaart niets dan goede herinneringen aan Daniël. “Het zal voor zijn opvolger zeer moeilijk zijn om in zijn schoenen te stappen. Waar Daniël ook kwam, hij had overal vrienden en kennissen. Hij kon net zo goed omgaan met Jan met de Pet als met hooggeplaatsten, één van de vele talenten die hij bezat. Hij hield wel van een grapje, maar kon evengoed op zijn eigen manier een woordenwisseling doen ophouden. Daniël was een steunpilaar voor vele verenigingen.”

Muziek

Roger De Keyser, de vroegere voorzitter van de koninklijke harmonie Sint-Cecilia Merkem, heeft Daniël gekend vanaf zijn prille jeugd toen hij, samen met zijn vader Bruno, bij de harmonie kwam. “Muziek was zijn leven. Later is hij nog gedurende 30 jaar voorzitter van de harmonie geweest en op 25 januari van dit jaar gaf hij het voorzitterschap door aan Danny Vanroose. Daniël was ook lid van ‘De Kerels’, de harmonie van het VTI van Ieper waar hij vele jaren wetenschappen-wiskunde gaf en waar hij nog altijd graag gezien was. Daniël leefde voor zijn muziek en speelde ook met grote overtuiging. Na de repetities was hij ook de joviale gangmaker die voor ambiance zorgde.”

Goedlachs en sociaal

Danny Vanroose probeert nu bij de harmonie het levenswerk van Daniël Pauwels verder te zetten. “Op vraag van Daniël werd ik destijds bestuurslid en later vroeg hij mij om het voorzitterschap over te nemen. Ik mocht Daniël kennen als een zeer aangenaam, goedlachs en sociaal mens. Daniël was ook iemand die echt door iedereen heel graag gezien was, een geboren en getogen Merkemnaar die alles over Merkem wist. Hij kende het reilen en zeilen in Merkem als geen ander. Bij de harmonie deed Daniël werkelijk alles en toen ik voorzitter werd, kon en mocht ik altijd op hem terugvallen. We zullen Daniël heel hard missen in Merkem.”

Het overlijden van Daniël Pauwels kwam donderdagavond ook ter sprake op de gemeenteraad. Tijdens de variapunten hield onafhankelijk gemeenteraadslid Dirk Gheysen een pleidooi om hem tot ereburger uit te roepen. De gemeenteraad ging unaniem akkoord. Het gemeentebestuur zal contact opnemen met de familie van Daniël Pauwels om eventueel een erkenning van het ereburgerschap op het graf te plaatsen. De begrafenis van Daniël is voorzien op zaterdag 26 november. (ACK/TOGH)