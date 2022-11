Daniel Gekiere en Maria Dejonckheere zijn gouden koppel

Zaterdag vierden Daniel Gekiere en Maria Dejonckheere hun gouden huwelijksjubileum.

Ze huwden in Elverdinge op 18 november 1972 nadat ze elkaar leren kennen hadden in het Munchehof in Langemark. Na hun huwelijk trokken ze in op het ouderlijk hof van Daniels ouders in Westouter. Ze baatten daar een landbouwbedrijf uit. Boeren was voor hen niet alleen werken, maar ook hun hobby. Tot vandaag zijn ze nog steeds actief op de boerderij. Ze kregen twee kinderen Nancy en Johan. Nancy zorgde met Chris Ghelein voor twee kleinkinderen: Jana en Jarne. Johan en Valerie Dequeker zorgden voor drie kleinkinderen: Morgan, Anakin en Denika. Het Heuvellands gemeentebestuur hield er aan om de jubilarissen enkele geschenkjes te overhandigen. (EF/foto EF)