Dançar voert zes shows op in eigen dansschool

Dansschool Dançar maakt zich dit weekend op voor maar liefst zes shows in de eigen dansschool. “Normaal gezien blijven we in de buurt en kiezen we voor ‘De Gulden Zonne’ in Hooglede. Drie jaar geleden merkten we al dat het vooral backstage wat te krap werd. Vanaf het moment dat het zeker was dat shows mochten plaatsvinden, zijn we op zoek gegaan naar een geschikte locatie die plaats kan bieden aan de meer dan 400 dansers die dit jaar deelnemen.”

“Nogal wat zalen in de buurt zijn niet goedkoop terwijl we hier eigenlijk plaats genoeg hebben en dus beslisten we om organisatorisch alles zelf in handen te nemen”, beginnen Ricardo en Melissa van dansschool Dançar.

1.000 toeschouwers

“We pakken het professioneel aan en werken samen met het Hoogleeds bedrijf La Strada die onder andere onze zaal zal aankleden met een eyecatcher, tevens ook de naam van de dansvoorstelling. We willen naast het showspektakel ook een thuisgevoel creëren voor onze dansers en toeschouwers door de show in onze thuisbasis te organiseren. Na de coronaperikelen willen we heel graag iedereen terug naar onze dansschool brengen want we merken dat mensen daar ook echt behoefte aan hebben. Nog nooit gaven zoveel dansers zich op om mee te dansen in de show, wat ons enorm veel plezier doet. We mogen dit jaar liefst meer dan 1.000 toeschouwers verwelkomen”, gaat Melissa verder.

Dat iedereen zich graag opmaakt om opnieuw buiten te komen, merkte de dansschool al snel aan de ticketverkoop die razendsnel ging. “Na een maand waren de vijf voorstellingen uitverkocht, er waren zelfs ouders die geen ticket konden bemachtigen om hun kind aan het dansen te zien. We wilden zeker niemand teleurstellen en dus besloten we om een extra voorstelling op te voeren. Nu is er dus een voorstelling op vrijdagavond 3 juni, drie voorstellingen op zaterdag 4 juni en twee op zondag 5 juni, waarvan een vipvoorstelling met een aperitief en tapas. We kozen er niet voor om de extra voorstelling op maandag te laten plaatsvinden in het belang van onze dansers, onze jeugd heeft binnenkort examens. We vinden het belangrijk om hier een goed evenwicht te bewaren want de voorbereidingen naar zo’n show toe zijn niet onbelangrijk. Een dagje recuperatie voor de schoolweek terug begint, is een must en wordt door velen geapprecieerd”, klinkt het.

Boodschap

Het is geen zekerheid dat de volgende dansshow opnieuw in eigen zaal zal plaatsvinden want het ledenaantal stijgt elk jaar. “We plaatsen meer dan 350 vierkante meter aan tenten die gebruikt zullen worden als kleedkamers. We evalueren grondig na het dansweekend maar eerst focussen we ons op de huidige editie ‘Eyecatcher’, met Manon Dekimpe en Manon Naert als hoofdrollen. Maud is de eyecatcher in het verhaal omdat ze in werkelijkheid diabeet is. Tijdens de voorstelling botst ze op teleurstellingen maar zus Manon, bekend van haar deelname aan tv-programma ‘Come and dance with me’, trekt haar erdoor en laat haar zien wat ze wel allemaal aankan. Ook haar ouders, gespeeld door Melissa en Ricardo, dansen mee in het verhaal. “We konden door corona drie jaar geen voorstelling geven en nu willen we knallen met een positieve boodschap”, aldus Ricardo. (EVG)