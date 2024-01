Dana en Tim trouwden op oudejaar: “Leek ons een mooie gelegenheid om te combineren”

Dana Wielgus (33), afkomstig van Wisconsin (Verenigde Staten), en Tim Zijlmans (33), van Noord-Brabant (Nederland), wonen al meer dan een jaar in Kortrijk. “Waar ik vandaan kom, is het niet zo ongewoon om op oudejaarsavond te trouwen”, zegt Dana. “De sfeer zit altijd goed!”

Dana en Tim leerden elkaar in januari 2020 kennen via een online datingsite. Kort daarop volgde een eerste afspraakje in Rijsel waar Dana toen woonde. Tim woonde in Gent. Ondanks de coronacrisis en de verschillende lockdowns bleef hun liefde groeien. “Tim is een heel lief en attent persoon, hij onthoudt zelfs de kleinste details en deed echt moeite om mijn vrienden, familie en cultuur te leren kennen. Tim heeft een geweldig gevoel voor humor en maakt me aan het lachen. Daarnaast is hij een fantastische kok”, vertelt Dana. “Onze karakters vullen elkaar goed aan. Ik hou van Dana’s vastberadenheid en positieve ingesteldheid. Ze is ook heel lief en goed voor de mensen. We hebben verschillende sterktes en werken goed samen.”

Het koppel zocht een thuis tussen de twee in. “We wilden niet naar elkaar verhuizen, maar samen een nieuwe start nemen. Tijdens een fietstocht belandden we in Kortrijk. We hadden onmiddellijk een klik met de leuke stad en besloten hier in 2022 een plekje te zoeken”, vertelt Tim. In november 2022 vroeg hij Dana ten huwelijk in het restaurant Het Vliegend Tapijt in Marke. De ring draagt de diamanten van de oude verlovingsring van haar oma. Op zondag 31 december volgde het trouwfeest in Hoeve De Blauwpoorte in Heule.

“In 2015 trouwde een vriend van me in Appleton op oudejaar. De sfeer zat ongelooflijk goed. Iets wat ik ook voor mijn eigen trouwfeest wou. Op oudejaarsavond wil iedereen feesten en iets leuks doen. Ons trouwfeest leek ons een mooie gelegenheid om de speciale dag te combineren”, vertelt Dana. Samen met 72 gasten telde het koppel af naar het nieuwe jaar. “Tegen 3.30 uur lagen we in bed om de volgende dag meteen op te ruimen en ons valies te pakken. Om half twaalf ’s avonds moesten we onze vlucht halen naar Dubai voor onze huwelijksreis.” 9 januari is het getrouwd koppel terug in Kortrijk.