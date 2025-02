Dan toch geen stockageplaats voor 63 auto’s langs Kortrijksestraat? Top Motors trekt aanvraag in na protest van omwonenden

Na protest van omwonenden heeft het bedrijf Top Motors Invest de aanvraag voor een omgevingsvergunning, om aan de overkant van de garage in de Kortrijkstraat in Wevelgem een stockageplaats voor 63 auto’s aan te leggen, ingetrokken. De bekende villa L’hirondelle, die helemaal onderkelderd is, zou gesloopt worden. Opmerkelijk is alvast dat de deputatie de beslissing van het schepencollege van 12 juni vernietigde.

Top Motors Invest wilde op het vroegere woonerf, gelegen in de Kortrijkstraat 484, een stockageplaats voor personenwagens aanleggen. Op 12 juni keurde het schepencollege van Wevelgem de aanvraag voor een omgevingsvergunning goed waardoor alle bomen en struiken zouden gerooid worden, met uitzondering van de hagen. De naam brengt de Chalet des Hirondelles in herinnering die er vroeger gevestigd was, maar op 14 mei 1943 zwaar gebombardeerd werd door de geallieerden. Op het perceel zouden 63 stockageplaatsen worden aangelegd voor personenwagens. De twee rijen auto’s zouden goed zichtbaar zijn omdat de hoogte van de haag zou gesnoeid worden tot 80 centimeter hoog waar nu de voortuin is en zelfs tot 40 centimeter aan de straatkant. De buren gingen daartegen in beroep. Toen het duidelijk werd dat de deputatie een weigering zou uitspreken, trok het autobedrijf de aanvraag in.

Sinds twee jaar was het bedrijf Top Motors Invest NV bezig met hun aanvraag. De omwonenden zagen dit niet zitten. De beoogde invulling van die plek met hoge bomen deed hen nu reeds pijn aan de ogen. Er werden bezwaarschriften ingediend. Toch keurde het schepencollege de aanvraag goed. Daartegen gingen de buurtbewoners in beroep.

Rustige omgeving

“Het is reeds de tweede keer dat het schepencollege bakzeil haalt betreffende het gebied ten oosten van Wevelgem-Zuid tot de grens met Bissegem”, aldus Rik Gheysens van het buurtcomité Hellewijk-Moraviëstraat. “De vorige keer was het de weigering van aanvraag voor de revitalisering van Wevelgem-Zuid, uitgesproken door de deputatie op 27 juli 2023. Dit zou kunnen betekenen dat het gemeentebestuur moet afstappen van het verlenen van onwettige vergunningen.”

“Dit landelijke gebied heeft een grote waarde voor de bewoners en de bezoekers. Ze wensen dat de industrialisatie niet verder oprukt naar het oosten en dat ze in een rustige omgeving kunnen blijven functioneren. Ondertussen heeft het schepencollege via de deputatie een nieuwe aanvraag voor de revitalisering van Wevelgem-Zuid ingediend. Momenteel is dit dossier in behandeling.”

Twee vijvers

“De aangevraagde ingrepen horen niet thuis op deze plek die als groene stapsteen fungeert tot het verder gelegen buffergebied met twee vijvers, tot het openruimtegebied Kruiskouter (Bissegem) en tot de Leievallei. Er werd aangeklaagd dat de gemeente blijkbaar woonpercelen wilde omzetten in industriegrond.”

“Het wordt hoog tijd dat het gemeentebestuur inziet dat hun gevoerde beleid haaks staat op een beleid dat ijvert voor het bewaren van de open ruimte en dat respect heeft voor de identiteit van het landschap. Elders in Wevelgem wordt wél een woonvriendelijk beleid gevoerd met oog voor ontharding en meer groen.”

“De bewoners moeten grote offers brengen om onwettigheden aan het licht te brengen. Indien ze niet in beroep waren gegaan, zouden de onwettige beslissingen van het gemeentebestuur toch gerealiseerd zijn. Er schort iets fundamenteels aan onze democratie indien het gemeentebestuur kan voortdoen met het uitvoeren van onwettigheden enkel omdat ze erop speculeert dat de lokale bewoners zich toch niet gaan verzetten.”

De bewoners van dit gebied wensen eindelijk te kunnen genieten van de rust waarop elke burger in deze gemeente recht heeft. Het is tegennatuurlijk dat de bewoners zoveel tijd en middelen moeten besteden aan het behoud van hun rechten. Een Masterplan voor dit hele gebied is een dringende noodzaak. De Moraviëstraat en het gebied er rond wordt graag bezocht door wandelaars. Diverse fietsroutes passeren doorheen de prachtige natuur.”