Dan toch geen geluidsarm vuurwerk tijdens nieuwjaarsreceptie

Om het nieuwe jaar goed in te zetten trakteerde de stad Kortrijk zaterdagavond tussen 18 en 20 uur op 3.000 bakjes friet, 3.000 hamburgers, bekers soep en glühwein, wijn, frisdrank en 60 vaten Bockor. Honderden Kortrijkzanen zakten voor de gelegenheid af naar de verlaagde Leieboorden.

Hoewel Ruben Vanoverberghe al heel zijn leven in Kortrijk woont, vindt hij voor het eerst zijn weg naar de nieuwjaarsreceptie, samen met een groep vrienden. “Het is een goed initiatief van de stad, het brengt mensen samen in een leuke sfeer. In de drukte kom je altijd wel iemand tegen die je al even niet meer gezien hebt.” Ook voor Anne-Lien Goeminne was het de eerste keer. “Zoals Ruben aanhaalt is het ook een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen, mensen die ik normaal niet zou aanspreken in het dagdagelijkse leven.” Om 18 uur opende burgemeester Ruth Vandenberghe met een welkomstwoord. Ze wenste de aanwezigen een goede gezondheid, maar ook veel liefde, vriendschap en geluk.

“Aan 2022 gaan we niet te veel woorden meer vuil maken, we springen vol goede moed, optimisme en energie in 2023. Want ook dit jaar blijven we in Kortrijk verder investeren en vernieuwen om samen met jullie een nog betere stad te worden. Een stad waar kinderen zich kunnen uitleven, senioren elkaar kunnen ontmoeten, ondernemers groeien en studenten zich ontwikkelen. Een stad waar sporters en cultuurliefhebbers aan hun trekken komen en waar publieke dienstverleners in de beste omstandigheden kunnen werken. Een stad waar we met inmiddels meer dan 78.000 inwoners graag wonen, leven en werken.”

Hoewel initieel een geluidsarm en diervriendelijk vuurwerk werd gecommuniceerd, werd er bij de Broeltorens toch indrukwekkend op los geknald. Luc Sanctobin was alvast fan. “Het vuurwerk was zalig, heel indrukwekkend. Het is jammer van de luide knallen, maar die horen bij de totaalbeleving.” Omstreeks 18.30 uur volgde een optreden van Morris and Son, een Kortrijkse coverband van The Doors met The Voice-kandidaat Roy Silverans. Een steltenfotograaf nam leuke foto’s en zorgde meteen voor een (gratis) geprinte herinnering. Kinderen konden zich uitleven in de glitterbar met kindergrime en glittertattoos of de Funbus, een dubbeldekbus omgebouwd tot indoor speelparadijs.