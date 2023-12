Damse schrijver en ex-cop Guido De Ville leert ons simpel meditatief sporten

Met ‘3-in-1. Simpel Meditatief Sporten’ heeft Guido De Ville uit de Damse deelgemeente Oostkerke zijn allerlaatste boek geschreven. “Nee, ik ben geen zweverige goeroe geworden. Maar ik wou eindelijk eens een positief boek schrijven”, bekent de voormalige hoofdinspecteur bij de federale politie.

De Dammenaars kennen Oostkerkenaar Guido De Ville (72) vooral als de eigenaar van de boekenwinkels Feniks en Maerlant. Maar in een vorig leven was hij hoofdinspecteur bij de Brugse federale politie. “Mijn vorige boeken waren gelinkt aan mijn werk: hoe je een psychopaat kunt ontmaskeren, hoe je kunt zien dat iemand liegt. Flik Geflikt was zelfs autobiografisch en de thriller De Rioolrat was een misdaadroman”, vertelt de auteur.

Gelukkig leven

“3-in-1 daarentegen baadt niet in de criminele sfeer. Integendeel, ik geef tips voor een gelukkig leven. De titel verwijst naar de combinatie van meditatie, sport en ademhalingstechnieken. Het is een antidotum tegen het chagrijn in onze verzuurde samenleving, waarvan extreme partijen profiteren.”

“Uiteraard ontpop ik mij niet tot een goeroe! In mijn actieve carrière ging ik af en toe joggen tijdens de diensturen. Wat mij niet in dank afgenomen werd. Maar het was een manier om te mediteren en afstand te nemen van de zware criminaliteit waarmee ik geconfronteerd werd. Net als andere lopers was ik toen eventjes van de wereld weg. Tijdens mijn vele reizen naar Thailand, waar ik inmiddels de eigenaar ben van een paalhut in de jungle, leerde ik van Boeddhistische monniken mediteren en via de buik ademhalen.”

Beter mens

“Recent heb ik beter leren zwemmen. Ik pas zelf de principes van mijn boek toe. Het helpt! Ik voel mij een beter mens. Geluk begint met een gezonde geest in een gezond lichaam.”

De Brugse psychiater en antropoloog Guido Stellamans schrijft in het voorwoord. “Alle goeie dingen bestaan uit drie, hier krijgen we een driedimensionele handleiding, voor uitbouw van zo’n evenwicht, een driepikkel. Eenvoudiger kan niet, maar er is geen steviger steun dan een driepoot voor de uitbouw van een gezond evenwicht, in drie dimensies: ademen, bewegen en bezinnen.

Remedie tegen verslavingen

“Het is de ultieme remedie tegen allerlei vormen van verslaving. Naast een handleiding is dit tevens een boeiende persoonlijke getuigenis geworden, zonder veel complimenten. Guido De Ville bezondigt zich niet aan extreme stellingen of trends zoals veganisme en andere dwalingen. Uit het leven gegrepen, bevlogen, wars van hoogvliegerij of monomanie, en geen goeroe-gedoe. Meer dan ‘veel leesgenot’ wens ik u veel beweging in gezonde lucht en een beetje bezinning!”

3-in-1’, uit bij Maerlant, kost 20 euro