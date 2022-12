Damesvolley Waregem bemachtigt na wedstrijd laatste vakje op Monopoly-spelbord: “2.500 stemmen maakt ons enorm fier”

Twee weken geleden werd aangekondigd dat de paardenstad in het najaar van 2023 een eigen versie van het bekende Monopoly-spel krijgt. Er werd toen een stemming gelanceerd om het laatste vakje te bemachtigen. Damesvolley Waregem komt als winnaar uit de bus.

In de toekomstige versie worden alle vakjes aangepast naar Waregemse locaties, gebouwen en monumenten. Onder meer Park Baron Casier, zwembad De Treffer en de Markt verschijnen op het spelbord. Organisator Groep24 riep bij de lancering alle inwoners op om te stemmen op hun favoriete sportclub, die het laatste vakje zou kunnen bemachtigen.

Het bleek spannend tot de laatste minuut, maar na een nek-aan-nek-race trok Damesvolley Waregem aan het langste eind. In totaal brachten 12.098 mensen hun stem uit. De winnende club kreeg 2.495 stemmen, Basketbalclub Desselgem volgde met 1.849 stemmen, dan kwam Koninklijk Basketteam Waregem met 1.146 stemmen, gevolgd door 910 stemmen voor Rugbyclub Waregem. Constantia Hockeyclub sloot de top 5 af met 536 stemmen.

Trots

Damesvolley Waregem is heel tevreden met hun winst en kijkt al reikhalzend uit om de club op het spelbord te zien schitteren. “We hebben de stand van zaken de voorbije dagen van dichtbij opgevolgd en zagen dat we naar de top van het klassement klommen. Het effectie winnen is zeer leuk, en de extra reclame voor onze club ook mooi meegenomen”, vertelt voorzitter Yves Chanterie. ‘We zijn vooral trots dat we bijna 2.500 stemmen achter onze naam kregen, dat stemt ons heel gelukkig en fier.”

Monopoly Waregem ligt vanaf najaar 2023 in de winkel, maar wie zeker wil zijn van een exemplaar van deze gelimiteerde oplage kan reeds een pre-order plaatsen via de website www.monopolystore.be/waregem.