Dames Elckerlyc Zwevezele A blijven gretig: “We spelen met vertrouwen en willen revanche tegen Bevo”

De dames van Elckerlyc Zwevezele A doen het in hun eerste seizoen in derde nationale niet slecht. Met nog drie wedstrijden te gaan staan ze knap vierde. Zaterdag komt leider Bevo Roeselare B op bezoek. Een wedstrijd die de ploeg van afscheid nemend coach Kris Dubois graag wil winnen.

“Ik kijk heel tevreden terug op het seizoen”, zegt Elise Desmet (27). “We zijn sterk gestart, maar kenden daarna een mindere periode. Blessures en de examens van enkele speelsters lagen wellicht aan de basis van die terugval. Maar nu zijn we erbovenop en willen we deze jaargang in schoonheid afsluiten. Die vierde plaats die we nu bekleden is eigenlijk beter dan we bij aanvang van het seizoen hadden vooropgesteld. Als je promoveert, is het toch altijd een beetje afwachten wat het wordt.”

Nieuwe doelen

Volgend seizoen verlaat coach Kris Dubois de club waar hij jaren aan de slag was. “Kris is een heel goeie trainer, maar het is voor beide partijen misschien tijd voor nieuwe doelen. Vorig jaar kenden we een topseizoen met hem als coach. Kampioen worden en de beker winnen, dat is toch wel uitzonderlijk voor een club als Elckerlyc. Naast een nieuwe coach (Donovan Devriese, red.) voorzie ik geen grote wijzigingen in de ploeg. Eén speelster stopt omdat ze zwanger is en Eva Maes van VT Lendelede werd als versterking aangetrokken.”

“We hebben nog een aantrekkelijk programma”, gaat de kapitein van Elckerlyc verder. “De wedstrijden tegen Bevo Roeselare zijn altijd leuk. We spelen op het ideale moment tegen de leider. We staan de laatste weken met veel vertrouwen op het veld en hebben er allemaal zin in om revanche te nemen voor het verlies in de heenronde en de bekercompetitie. Toch blijft die derby tegen Wivo Wingene nog iets belangrijker, voor zowel de speelsters als de club. Komt daar nog bij dat onze coach volgend seizoen de Wingense dames zal coachen. Ik ben er zeker van dat hij, net als wij, die laatste wedstrijd van het seizoen graag wil winnen. We willen afscheid van hem nemen met winst.” (PDC)

Zaterdag 18 maart om 20 uur: Elckerlyc Zwevezele A – Bevo Roeselare B