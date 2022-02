Dakwerkers kunnen grote vraag voor herstellingen in de regio amper aan na doortocht van storm Eunice

Dakwerkers in de regio worden momenteel overstelpt met telefoontjes na de doortocht van storm Eunice. Het gaat vooral om losgerukte dakpannen, maar in sommige gevallen ook om grotere schade. “We waren al volzet tot november en dit komt er nu extra bij.”

Storm Eunice raasde vrijdag met windsnelheden van meer dan 120 kilometer per uur door ons land. In Oostende werd zelfs een windsnelheid gemeten van 133 kilometer per uur. Logisch dus dat er heel wat schade te betreuren valt. Vooral aan daken is de schade groot. Diego Marlein (34) en Chelsea Vanleenhove (27) van Dakwerken Marlein uit Oostende, weten met de vele vragen om herstellingen momenteel geen blijf. “De eerste telefoontjes kwamen vrijdag in de voormiddag al binnen”, zegt Chelsea. “Het ging dan vooral om dakpannen die door de wind verplaatst waren.”

Kort na de middag brak de hel echt los. Chelsea en Diego werden overstelpt met telefoontjes van bezorgde klanten. “Die telefoontjes zijn niet meer gestopt en zelfs vandaag nog krijgen we de ene telefoon na de andere. Gisteren waren er dat al minstens honderd, maar dat aantal loopt vandaag nog op. Mensen zijn vooral bang dat e water binnen zullen krijgen door hun loszittende of verdwenen dakpannen. Maar ik kan ze alvast geruststellen: als het dak zelf in orde is, dan moet die in principe water kunnen tegenhouden.”

Trop is teveel

Zowel Diego als Chelsea trekken zelf op pad om aan alle vragen te voldoen. Dat doen ze samen met hun drie medewerkers. “Gouden tijden voor dakwerkers? Dat zeker, maar trop is teveel en teveel is trop”, duidt Diego. “We willen vooral iedereen zo snel mogelijk helpen, maar het moet ook mogelijk zijn. We proberen de kleinere werken zo snel mogelijk aan te pakken.”

“Dat kan ook een pak sneller, want tussenkomst van de verzekering heeft meestal geen nut. Meestal zitten de mensen niet aan het bedrag van hun franchise bij dergelijke kleine herstellingen. Bij grotere werken en herstellingen is tussenkomst van de verzekering nodig en dan kan dat langer duren.”

“We zijn eigenlijk al maanden van vooraf volzet. De agenda staat nu al vol tot november”, weet Chelsea. “Al dit extra werk komt er nog eens bij: dat wordt beslist overuren kloppen. Maar kijk, het is onze job en we moeten onze klanten helpen waar we kunnen.”

“Het zal keihard werken zijn. We zijn momenteel bezig met een groot project en zullen nu twee medewerkers de hele week op pad sturen om kleine herstellingen uit te voeren. Wijzelf werken dan verder aan dat project, samen met onze andere medewerker.”

