Dakwerken veroorzaken hevige brand aan loods in Harelbeke

In een loods in de Stedestraat 51 in Harelbeke woedt momenteel een zware brand. Er zou iets fout gelopen bij tijdens dakwerken aan een loods op het industrieterrein.

Volgens Tamara Lavrijsen, woordvoerder van politiezoen Gavers, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen bij de zware brand die zondagmiddag uitbrak in de Stedestraat 51 in Harelbeke. Op die plek zijn meerdere opslagruimtes. Een loods stond in lichterlaaie, de rookontwikkeling was in de ruime omgeving te zien.

Dakwerken

Vermoedelijk is de brand accidenteel ontstaan tijdens dakwerken. De roofing van de loods wordt vernieuwd, er is hoogstwaarschijnlijk iets fout gebeurd tijdens die werken. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht. De brandweer is met meerdere brandweerwagens ter plaatse en zou de vuurhaard inmiddels onder controle hebben.

De brand veroorzaakte dikke rookwolken in de buurt van het industrieterrein van Harelbeke.

De hulpdiensten kregen zondagmiddag iets over één een oproep voor een dakbrand op het industrieterrein. Er diende hulp van andere ploegen ingeroepen te worden. Er wordt momenteel nog na geblust.