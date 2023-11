Dakloze zestiger krijgt alsnog tien maanden effectief voor ‘wildkakken’ in winkelstraten aan de kust: “Hij heeft nog steeds geen vast adres”

Omdat hij nog steeds geen vaste woonplaats heeft én opnieuw dronken van straat werd geplukt, heeft Daniël D. (62) alsnog tien maanden effectieve celstraf gekregen voor openbare zedenschennis. De man verwierf de bedenkelijke titel ‘wildkakker’, omdat hij in winkelstraten aan de kust steevast zijn gevoeg doet op straat.

Hij is afkomstig uit het Brusselse, maar zwerft dakloos rond aan de kust waar hij zich geregeld van zijn minst fraaie kant laat zien. Daniël D. (62) werd herhaaldelijk in zwaar beschonken toestand gespot in de Blankenbergse winkelstraten waar hij tot afgrijzen van de passanten zijn gevoeg deed op straat, op het voetpad, tegen auto’s en winkeletalages. Na een betrapping in Knokke trok de man naar de Westkust waar hij gelijkaardige feiten pleegde in Koksijde en De Panne.

Zijn wansmakelijke gewoonte leverde D. al snel de bijnaam ‘wildkakker’ op. Op 8 maart vorig jaar vond de onderzoeksrechter het welletjes en werd D. aangehouden voor openbare zedenschennis. Een tweetal maanden later kreeg hij voor de Veurnse rechtbank tien maanden voorwaardelijke celstraf. D. moest onder meer de fles afzweren, geen nieuwe feiten plegen en vooral op zoek gaan naar een vaste woonst.

D. kwam de afspraken evenwel niet na waardoor hij opnieuw voor de rechtbank werd gedaagd. “De beklaagde heeft nog steeds geen vast adres”, stelde procureur Emilie Lingier dinsdag. “Bovendien werd hij sinds het vonnis al meermaals opnieuw opgepakt voor openbare dronkenschap.”

De verdediging verzette zich niet tegen de herroeping van de voorwaarden. “Het stond in de sterren geschreven dat hij die niet ging kunnen naleven”, zuchtte advocaat Rik Demeyer. (AFr)