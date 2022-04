Dak van ontmoetingscentrum Vlamertinge wordt vernieuwd

Het dak van het ontmoetingscentrum in Vlamertinge en de aangrenzende cafetaria zijn in slechte staat en op bepaalde plaatsen niet langer waterdicht.

Tijdens de renovatie wordt er een nieuwe dakhuid voorzien en extra isolatie geplaatst. De werken worden op 11 april 2022 aangevat en duren tot 13 mei. De hinder wordt tot een minimum herleid, waardoor alle activiteiten kunnen blijven doorgaan. De dakrenovatie van OC Vlamertinge is de eerste in rij. Daarna volgen in deze legislatuur nog OC Potyze en OC Cieper.

Fikse besparing

Met deze dakisolatie bespaart de stad 12,1 ton CO2 per jaar. De totale investering bedraagt 130.000 euro. De dakisolatie zelf kost een 38.703 euro exclusief btw. Via FOCI Vlaanderen, onder het thema energiebesparende maatregelen, ontving Stad Ieper hiervoor een subsidie van 23.212 euro. De subsidie is maximum 60% van de isolatiekosten.

Goede voorbeeld

“Het ontmoetingscentrum kreeg recent al een nieuw dak voor het sportgedeelte en een nieuwe energiezuinige stookketel (29 ton CO2-besparing). De verlichting in het sportgedeelte werd recent ook vervangen door energiezuinige LED-verlichting (26 ton CO2-besparing). Op gans de site besparen we nu al 67,1 ton CO2, dat is te vergelijken met 335.500 km niet gereden wagenkilometers per jaar. Met al deze investeringen beperken we de CO2-uitstoot en verlagen we de energiekosten van het gebouw Als stadsbestuur geven we hiermee het goede voorbeeld om de klimaatdoelstellingen te halen”, klinkt het bij Valentijn Despeghel, schepen van duurzaamheid.