Dak van kantine Eendracht Hooglede na zeven maanden nog niet hersteld: “Aannemer en verzekering zitten met juridisch dispuut”

Net als in heel Europa liet storm Eunice ook in Midden-West-Vlaanderen een spoor van vernieling na. Op 18 februari blies ze het dak van de kantine van voetbalclub Eendracht Hooglede. Zeven maanden later is het dak nog steeds niet hersteld door een juridisch geschil tussen de verzekering en de aannemer. Ondertussen vangen enkele emmers het druppelende regenwater in de kantine op.

Op vrijdag 18 februari raasde storm Eunice door het land. Bij K.F.C. Eendracht Hooglede in de Oude Rozebekestraat blies de felle wind de dakbedekking en isolatie van het dak van de kantine. Het gevaarte belandde op het eerste voetbalveld. Tijdens het weekend hielpen de technische dienst, de spelers, ouders en het bestuur van de club de brokstukken opruimen.

Correcte lijm?

Maar een volledige herstelling van het dak werd nog steeds niet uitgevoerd. Eendracht, die in 3e Provinciale B uitkomt, wacht nog op de verzekering. “Volgens de verzekeraar zou de aannemer destijds geen correcte lijm gebruikt hebben tijdens de bouw. En dat werd duidelijk na storm Eunice”, vertelt schepen van Sport en oud-speler en -trainer van de club Frederik Sap (Allen 8830). “De bevoegde aannemer gaat daar tegenin, en zegt dat hij wel op een correcte manier te werk ging.”

Lek in onderdak

Het is dus wachten op de uitkomst van het juridisch geschil waarin de verzekering en aannemer momenteel zitten. “Er is nog geen duidelijkheid, dus moeten we het ‘bewijsmateriaal’ zo houden. We hebben namelijk geld nodig via de verzekering om de grote herstellingswerken uit te voeren.”

Een volledig nieuwe dakbedekking zou op lange termijn niet nodig zijn, maar toch hoopt de club snel oplossingen te kunnen vinden. Instandhoudingswerken mogen wel uitgevoerd worden, het lap- en kapwerk werd dan ook snel in orde gebracht. Maar door de lange droogte werd het na de regenbuien van afgelopen tijd pas duidelijk dat er een lek zit in het onderdak, waardoor er regen binnensijpelt in de kantine.

Honderden mensen

“Dat gaat echt om kleine hoeveelheden, maar het is wel ambetant”, zegt Sap. “We vangen het momenteel op met emmers en bakken. Maar het is niet evident om het lek te vinden, want het bevindt zich niet boven de emmers. Het zoekt zijn baan tussen de verschillende lagen, daarmee is men nu bezig.”

Schepen Sap benadrukt wel dat de kantine perfect te gebruiken is. “Er zitten ieder weekend honderden mensen binnen, dus de werking van de club kan zoals normaal plaatsvinden.”