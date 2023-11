Dak- en thuislozen opnieuw opgevangen in Oostendse Overvloedstraat: “Met leefruimte die 4 keer zo groot is”

Na een grondige renovatie opent het Doorgroeihuis in Oostende, waar dak- en thuislozen terechtkunnen, opnieuw de deuren in de Overvloedstraat. Er is zoals vroeger plaats voor 20 mensen en tijdens de winter is er noodcapaciteit mogelijk tot 26 plaatsen. Bij vriesweer wordt dat zelfs uitgebreid tot 35 slaapplaatsen. “En dat is voldoende”, vindt het stadsbestuur.

Vroeger werden dak- en thuislozen opgevangen in een pand in de Overvloedstraat, aan de straatkant. Toen Medios vertrok uit het gebouw dat meer naar achteren is gelegen, zag de stad, die eigenaar is van het pand, mogelijkheden om de situatie voor dak- en thuislozen een pak te verbeteren. “We creëerden een leefruimte die vier keer de capaciteit heeft als de leefruimte in het vorige pand”, vertelt schepen van Welzijn Natacha Waldmann (Groen). “Daarnaast zijn er nu allemaal individuele kamers voor de mensen die hier verblijven.”

Problemen voor buurt

Maatregelen tijdens de covid-crisis deden het Doorgroeihuis tijdelijk van locatie veranderen. Eerst werden dak- en thuislozen ondergebracht in een pand in de Torhoutsesteenweg. Alleen ontstonden daar heel veel problemen. Heel wat mensen uit de buurt klaagden over overlast. Tot de stad de daklozen kon opvangen in het leegstaande gebouw van WZC Sint-Elisabeth in de Nieuwpoortsesteenweg. Daar bleven de problemen echter uit.

Toch werd in het pand in de Overvloedstraat rekening gehouden met eventuele overlast voor de buurt. “We hebben heel veel geleerd de voorbije jaren”, vervolgt de schepen. “Er waren inderdaad klachten tijdens de zomermaanden, maar we creëerden hier een afgesloten buitenruimte weg van de straat. Klachten zouden dus moeten uitblijven. Bovendien is er begeleiding voorzien voor iedereen. Er worden trouwens rondleidingen voorzien voor de buurtbewoners en er was een presentatie waar heel veel volk op aanwezig was.”

Extreem weer

Op vandaag is er een basiscapaciteit van 20 mensen, maar die wordt tijdens de wintermaanden of bij extreme weersomstandigheden uitgebreid naar 26 en tijdens de winter kunnen er zelfs 35 mensen terecht in de Overvloedstraat. “Dat is in principe voldoende, want niet elke dag wordt die capaciteit benut”, duidt schepen Waldmann. “Elke dag moeten mensen die gebruik willen maken van de opvang, inbellen. Dat kan vanaf 11 uur op het bekende nummer. We hebben niet de indruk dat er meer nood is aan opvang. De rest wordt benut om een marge te hebben bij eventuele crisisopvang zoals bij intrafamiliaal geweld.”

Verdriedubbeling

Ook het team werd sterk uitgebreid. Op vandaag zijn zo’n veertien mensen aan de slag om de dak- en thuisloosheid in de badstad in goede banen te leiden. Dat is een verdriedubbeling ten opzichte van vroeger. Allemaal maken ze deel uit van de dienst dak- en thuisloosheid van de stad. Daarnaast wordt er met verschillende partners samengewerkt. “Zo worden jongeren onder de 21 jaar niet hier opgevangen, maar worden ze doorgestuurd naar het CAW. Zij ondernemen dan de verdere stappen om opvang te voorzien voor die mensen”, aldus de schepen.