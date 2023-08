Daisyfields Animal Sanctuary organiseert dit weekend haar tweede opendeurevent van het jaar

Vandaag en morgen houdt dierenopvangcentrum Daisyfields Animal Sanctuary een opendeurweekend. “Dit weekend draait om inspiratie, gemeenschap en positieve verandering, aangevuld met heerlijke veganistische lekkernijen van Bakteef, Praise Seitan Vegan Pizza en Bija Bowl & Bites”, zegt oprichter Evelien Devriese (30).

“Veel van onze dieren hebben medische zorgen nodig omdat ze uit de industrie komen.”

Daisyfields bestaat één jaar. Evelien en haar man Steven (36) hebben beiden een voltijdse job en werken samen met vrijwilligers. “We krijgen geen subsidies. De opvang draait op donaties van sponsors. Veel van onze dieren hebben medische zorgen nodig omdat ze uit de industrie komen. We hebben kippen, eenden, kalkoenen, konijnen, cavia’s, geiten en schapen. Maar Daisyfields is meer dan een opvang voor dieren in nood.”

Informatieve standen en lezingen

Evelien wil het grote publiek informeren over het leven van de onzichtbare dieren in de industrie. Tijdens de opendeurdagen van Daisyfields Animal Sanctuary staan twee lezingen gepland en kan je standen bezoeken van onder meer dierenrechtenorganisatie Animal Rights.

Deze namiddag om 16 uur geeft Evelien een lezing over de wereld van dierenwelzijn en het verschil tussen een opvangcentrum en de industrie. “Op de hoogte blijven, daar draait het om. Samen streven we naar kennis en bewustzijn om misopvattingen uit de wereld helpen. Konijnen zijn geen knuffeldieren en wortels zijn voor hen ongezond, mannelijke kuikens worden onmiddellijk vergast of vermaald, schapen kunnen 100 verschillende gezichten onthouden en geiten zijn van nature bosdieren. Kalkoenen zijn genetische gemodificeerd en worden heel snel vet en groot. In het wild zijn kalkoenen zwart en kunnen ze tien jaar oud worden. De industrie slacht ze op zes weken. Ga zo maar verder.”

Morgen om 11.30 uur staat nog een lezing gepland van Lies van Forrest Food. Zij leert je hoe je een heerlijke en voedzame veganistische lunchbox samenstelt, met nieuwe smaken en ideeën om je lunchroutine op te frissen.

“We streven naar kennis en bewustzijn om misopvattingen uit de wereld helpen.”

Op de site van het dierenopvangcentrum staan eveneens verschillende standen die hun missie en werking duiden. “The Safer Queer Collective geeft meer informatie over hun missie en manieren waarop jij kan bijdragen aan het creëren van een meer inclusieve wereld. Bij Veganarchy komen veganisme en anarchisme samen voor sociale verandering en een meer rechtvaardige wereld voor menselijke en niet-menselijke dieren.” Daisyfields hoopt met de opendeurdagen zoveel mogelijk mensen te informeren en te bouwen aan een meer bewuste en compassievolle wereld.