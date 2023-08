Daily zoekt al twee jaar een goede thuis

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij dierenasiel Het Blauwe Kruis in Brugge. Zij zoeken een thuis voor Daily (8), een American Staffordshire terriër met een hoge aaibaarheidsfactor.

Daily werd samen met haar beste vriend Gin afgestaan aan het dierenasiel. “Hun baasje kon niet langer voor hen zorgen”, vertelt asielmedewerker Stefanie Brandt.

“We probeerden eerst een thuis te vinden waar het duo samen terecht zou kunnen omdat ze zo aan elkaar gehecht zijn. Dat bleek jammer genoeg niet haalbaar. Na twee jaar in het dierenasiel staat Gin op het punt om te vertrekken naar een geweldige thuis. We willen niet dat Daily alleen achterblijft. Daarom doen we nu een extra oproep voor haar.”

Gek op mensen

Daily is gek op mensen. “Zo lang ze aandacht kan krijgen van iemand, is ze tevreden. Een echte zetelhond”, lacht Stefanie.

“Ze kent de basiscommando’s en wandelt heel mooi aan de leiband zonder trekken. Af en toe heeft ze wel even een pauze nodig om op een stok te knabbelen. Verder speelt ze heel graag met de bal en vindt ze rollebollen in het gras geweldig. We zoeken een thuis voor haar waar ze veel aandacht krijgt en waar ze de enige hond is. Met andere honden of huisdieren klikt het niet”, besluit Stefanie.

Daisy is gechipt en gevaccineerd, maar niet gesteriliseerd.