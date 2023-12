Dagverzorgingshuis NOAH Anzegem pakt uit met ‘Winteravond’

Familiehulp baat over heel Vlaanderen veertig dagverzorgingshuizen uit onder de naam NOAH. Dat staat voor Nabijheid, Ontmoeting, Aandacht en Huiselijkheid. Eén hiervan bevindt zich in de Berkenlaan in Anzegem en blaast in januari vier kaarsjes uit. Maar eerst is er nog hun Winteravond op zaterdag 16 december.

Mensen met een zorgbehoefte op een laagdrempelige manier de kans geven om sociale contacten te hebben en deel te nemen aan activiteiten, dat is waar NOAH kort voor staat. NOAH in Anzegem viert in januari 2024 reeds haar vierde verjaardag. “In januari 2020 kon Familiehulp dit dagverzorgingshuis in Anzegem opstarten dankzij de goede samenwerking met wzc Ter Berk en de kloostergemeenschap Sint-Vincentius à Paulo”, vertelt Fien Sabbe.

“Dagelijks kunnen er een tiental mensen terecht voor activiteiten, een maaltijd en verzorging. Een belangrijke maatschappelijke functie van de NOAH’s is een dam te vormen tegen het toenemende probleem van eenzaamheid”, zegt verzorgende Dorine. “Mensen die naar het verzorgingshuis komen, kunnen een babbeltje slaan met andere bezoekers. Het brengt ook gemoedsrust bij de kinderen en mantelzorgers omdat ze weten dat hun dierbare goed en veilig is bij ons.”

Winteravond

In aanloop naar de eindejaarsfeesten organiseert NOAH Anzegem op zaterdag 16 december een ‘Winteravond’. Er is kinderanimatie, een tombola en een geschenkkraam met hebbedingetjes die tijdens de activiteiten in de NOAH gemaakt werden.

“Ook de familie en dierbaren van onze bezoekers willen we kennis laten maken met onze organisatie. En we hopen ook op wat extra middelen in functie van het organiseren van een onvergetelijke daguitstap met onze bezoekers.”

Het verloop van het winteravondgebeuren op 16 december ziet er als volgt uit: om 15.30 uur houdt Noah Anzegem opendeur in de Berkenlaan 1 in Anzegem. Om 16.30 uur start dan de Winteravond op de speelplaats van het Sint-Vincentiusinstituut met tal van activiteiten. Het einde is voorzien om 22 uur.