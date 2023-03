Dagverzorgingscentrum Tagaste in Veurne viert 21ste verjaardag

Het 21-jarige bestaan van dagverzorgingscentrum (DVC) Tagaste werd gevierd met een groots familiefeest. Na meer dan 20 jaar is DVC Tagaste een gevestigde waarde in Veurne.

Ruim 20 jaar geleden ontwikkelde zich een nieuwe trend in de ouderenzorg: de oudere zo lang mogelijk in eigen gekende omgeving te houden. Dat leidde tot nieuwe vormen van zorginstellingen. Zo opende 21 jaar geleden DVC Tagaste zijn deuren in een afzonderlijke nieuwbouwafdeling van het woonzorgcentrum ‘Huize Maria Troost’. Toen was een dagverzorgingscentrum een nieuwigheid in het zorglandschap.

Dagverzorging

“Anno 2023 is thuis hun oude dag kunnen doorbrengen nog altijd de meest voorkomende zorgvraag van de oudere”, zegt Clio Dhont, coördinator CDV Tagaste. “Dankzij de hulp van een dagverzorgingscentrum kan er adequaat ingespeeld worden op de zorgvraag en wens van de oudere: ’s Avonds in je eigen bed en overdag gezellig te gast in Tagaste. Ons DVC heeft een thuiszorgondersteunende functie. We richten ons tot senioren die nog zelfstandig of met hulp van een mantelzorger thuis wonen, maar die overdag behoefte hebben aan sociale contacten, een warme maaltijd, verzorging, opvang, ergotherapie, verpleging, kapper, pedicure,…

“We hebben gevierd met een groots familiefeest met live accordeonmuziek, dessertbuffet en een glaasje”

Door dit aanbod van dagverzorging kunnen mensen thuis blijven wonen in eigen omgeving en kan een opname in een wzc of RVT voorkomen of uitgesteld worden. Onze drie pijlers zijn professionele zorg, sociaal contact en reactivatie. Het DVC is een afzonderlijke afdeling binnen het wzc ‘Huize Maria Troost’. Het bestaat uit een ruime woonkamer met eet- en zithoek, een keuken, een rustkamer, een relaxatieruimte, terras en aangepaste sanitaire voorzieningen zoals toiletten, bad en douche. Bezoekers kunnen zelfstandig naar het DVC komen of kunnen worden opgehaald door ons eigen professioneel busvervoer. Wij hebben twee bussen in gebruik en de bestuurder is altijd een gediplomeerd zorg- of verpleegkundige. De senioren zijn dus van begin tot einde in bekwame handen.”

Begeleide activiteiten

Het dagverzorgingscentrum is open van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. De ochtend start met een warm onthaal met een kopje koffie of thee. Zowel in de voor- als namiddag zijn er begeleide activiteiten die rekening houden met de interesses en capaciteiten van de bezoekers. Een greep uit het aanbod: beweging en gymnastiek, quiz, de krant lezen, kaartspelen, gezelschapsspelen, kook- en bakactiviteiten, creatieve activiteiten, live muziekoptredens … Buitenshuis zijn er diverse activiteiten zoals marktbezoek, begeleid winkelen, uitstappen naar zee of bos, musea, wekelijks (rolstoel)wandelingen bij mooi weer, …

“Er kan adequaat ingespeeld worden op de zorgvraag en wens van de oudere”

“Senioren kunnen zichzelf aanmelden of worden doorverwezen via (huis)arts of mantelzorger”, legt Clio uit. “Alle senioren zijn bij ons welkom, ook een inwonende partner/mantelzorger kan verzorging krijgen en genieten van ons activiteitenaanbod. Wij bieden zorg aan gemiddeld 20 zorgbehoevende personen. Ons fantastisch team bestaan uit zes zorgkundigen/verpleegkundigen en één ergotherapeut. We krijgen hulp bij uitstappen, knutselnamiddagen, rolstoelwandelingen, vervoer,… van vier vaste vrijwilligers.”

Familiefeest met live muziek

“De 21ste verjaardag hebben we gevierd met een groots familiefeest met live accordeonmuziek, dessertbuffet en een glaasje om te klinken. Omdat we het feest graag doortrekken maken we in april elke dinsdag onze eigen warme maaltijd met taart. Deze wordt gratis aangeboden aan alle nieuwe bezoekers, want lekker eten is nog leuker als we het samen doen.”

Wie graag eens een kijkje komt nemen of een vrijblijvende proefdag wil meemaken kan contact opnemen met coördinator Dhont Clio via 058 33.36.49 of tagaste@mariatroostveurne.be.