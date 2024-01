“Dagelijks een 15-tal emmers scheppen”: heel wat inwoners van Nieuwpoort hebben grondwater in hun kelder

Schepen Kris Vandecasteele (CD&V) lanceerde een oproep via zijn sociale media naar de inwoners van Nieuwpoort die geconfronteerd worden met grondwater in hun kelder. Ondertussen kreeg hij al meer dan 50 reacties. “Ik wil het probleem in kaart brengen en het valt op dat de problemen zich niet beperken tot één straat of wijk”, reageert Vandecasteele.

De overvloedige regenbuien van de voorbije maanden zorgen ervoor dat op veel plaatsen de grond verzadigd is waardoor de grondwaterstand opmerkelijk hoog is. Dat is duidelijk zichtbaar aan de grachten die anders droog staan en ook op de velden blijft het water staan. “Ik kreeg diverse berichten dat insijpelend grondwater in kelders terechtkomt waar er nooit eerder problemen opdoken. Niemand weet hoe groot en hoe uitgebreid deze situatie is en ook niemand durft de vraag te stellen. Daarom heb ik enkele dagen geleden een oproep gelanceerd omdat ik wou nagaan of het een structureel probleem is”, aldus Vandecasteele.

Grondwaterstand

En de reacties bleven niet uit, want onder de Facebookpost van de politicus postten heel wat inwoners hun adres. Ze zijn onder meer woonachtig in de Elisalaan, Matrozenlaan, Canadalaan, Victorlaan, Duinkerkestraat, Astridlaan en Sint-Jacobstraat. “Ik kreeg ondertussen toch al een 50-tal reacties. Daarbij valt het meteen op dat de situatie verspreid is over het hele grondgebied van Nieuwpoort. Het beperkt zich niet tot één bepaalde straat of wijk. Ik wil het probleem eerst in kaart brengen.”

Hoe groot is de hoeveelheid water bij de getroffen mensen? “Ik heb gehoord dat er mensen zijn die hun kelder leeghalen met emmers. Anderen zetten pompen in terwijl er ook kelders zijn waar de muren vochtig zijn. Ik denk dat de oorsprong het natte najaar is waardoor de grondwaterstand langzaam steeg. Ik denk niet dat die kelders ondergelopen zijn van de ene dag op de andere.”

Wijnflessen

Met zijn publicatie wil de schepen ook een boodschap meegeven. “Grondwaterinfiltratie wordt nu overal gepromoot. Maar voor mij is het duidelijk dat dit ook zijn grenzen heeft. Eenmaal de grond verzadigd is, kan er geen water meer doorsijpelen. Als menselijke activiteiten of kelders in de problemen komen, dan moeten we ons afvragen of alle water in de grond te laten infiltreren de beste oplossing is.”

Een van de getroffenen is Danny Vandecappelle van Restaurant Ter Polder langs de Victorlaan. “Het is de eerste keer in 22 jaar dat er water in onze kelder staat. Dagelijks schepten we toch wel een 15-tal emmers. Op het moment van de waterellende in de Westhoek hadden we er al wat last van, maar de voorbije weken is het probleem duidelijk groter geworden. We hebben gelukkig geen schade gehad. Alle wijnflessen uit de kartons die op de grond stonden, heb ik in mijn rekken gelegd.” De restaurantuitbater is er zeker van dat het niet binnenregent in zijn kelder. “We zien dat het water duidelijk vanuit de vloer komt. Ik vraag me af of er daar in de toekomst een oplossing voor is.”

Oorzaak

Woordvoerder van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) Katrien Smet bevestigt dat de er maandelijks cijfers gepubliceerd worden over de stand van het grondwater. “Heel lang hadden we te kampen met droogte en lage grondwaterstanden, maar in 2023 hadden we duidelijk een natter jaar. De voorbije weken heeft het gigantisch veel geregend waardoor de bovenste grondwaterlagen sterk gevoed zijn. Vorige maand registreerde de VMM in 96% van de meetplaatsen normale, hoge tot zeer hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. Begin december 2022 waren er nog 71% lage tot zeer lage, en slechts 3% hoge tot zeer hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. Woensdag 10 januari maken we de nieuwste cijfers bekend.”

Wat kan de oorzaak zijn van de problemen in Nieuwpoort? “Ik vermoed dat het vooral voorkomt in oudere woningen waar de kelders niet goed afgedicht zijn. Water in de kelder kan te maken hebben met de stand van het grondwater, bijvoorbeeld als het water door de keldervloer naar boven komt. Maar dat hoeft niet altijd de oorzaak te zijn. Het kan evengoed gaan om regenwater dat de weg van de minste weerstand zoekt en zo via de zijmuren de kelder insijpelt. Zeker als het zeer veel regent of geregend heeft en de bodem bovenaan ook tijdelijk verzadigd raakt terwijl de eigenlijke grondwatertafel eventueel lager ligt”, antwoordt Smet. (FVB)