Dagbladhandel Smarnicka in Meulebeke heropent deuren: “Hapje en drankje voor elke klant”

Op 2, 3 en 4 juni heropenen de deuren van de dagbladhandel Smarnicka in de Karel Van Manderstraat in Merelbeke. Hiervoor zorgt de 26-jarige Malvina Mahau uit Meulebeke. Met de uitbating van een eigen zaak ziet deze jonge onderneemster haar droom in vervulling gaan.

Eind februari sloot dagbladwinkel Smarnicka de deuren. Uitbaatster Sonja Biebuyck (55) kampte met gezondheidsproblemen en het winkelpand kwam te huur te staan. Dat was het moment voor Malvina Mahau (26) om tot actie over te gaan.

“Ik droomde al lange tijd om op zelfstandige basis een winkel uit te baten”, steekt Malvina van wal. “Ik had mijn zinnen gezet op een soort buurtwinkel met een beperkt aanbod aan producten. Voordien was ik werkzaam als kassierster in een heel groot shoppingparadijs, maar nu wilde ik iets kleiner en met een eigen invulling. Ik kende Sonja, want ik was al geruime tijd klant bij haar en zo was de deal heel snel geregeld.”

Uitgebreid aanbod

“Ik zal me vooral toeleggen op de verkoop van kranten en tijdschriften, maar ik zal ook zorgen dat er in mijn winkel dagdagelijks vers brood te verkrijgen is. School- en kantoorartikelen, rookwaren, juweeltjes, lederwaren en een tweedehandshoekje zullen er eveneens hun plaats vinden naast de fris- en gekoelde dranken, en de heerlijke koffie. Er is ook een selectie betere wijnen van Prêt à manger. Ik word eveneens een verdeelpunt van Lotto.”

“Mijn droom gaat hiermee in vervulling” – Malvina Mahau van dagbladhandel Smarnicka

“Nieuw is wel dat ik van start ga met de verkoop van baby- en zwangerschapskledij. Ja, ik ben er echt klaar voor. De aanloop heeft wel wat tijd gevergd, er dienden tal van aanvragen ingediend te worden en ook de opleidingen die ik moest volgen, namen heel wat tijd in beslag. Op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 juni open ik de deuren vanaf 7.15 uur. Voor iedereen is er een hapje en een drankje.”