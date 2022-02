Dagblad- en papierhandel Skripto bestaat 20 jaar

Geen Tieltenaar uit het centrum die dagbladhandel Skripto (Bruggestraat) niet kent. Griet Gevaert (47) overhandigt je je pakjes en scant er Lottoformulieren met de glimlach. Zondag precies 20 jaar zelfs, en dat gaat 4 en 5 februari niet onopgemerkt voorbij.

Griet herinnert zich nog goed hoe ze op een dag besloot om haar job als ambtenaar bij de gemeente Oostrozebeke op te geven voor een heel ander bestaan: dat van krantenverkoopster. “Ik denk dat de kiem voor deze passie gelegd werd tijdens mijn vakantiejob achter de schermen van een krantenwinkel in Ingelmunster.”

Skripto, met Griet Gevaert en nu en dan haar man Nic Opsomer achter de toonbank, werd in de Bruggestraat meer dan ooit een begrip voor wie op zoek is naar een stevige portie leesvoer, tabak- en vape-artikelen en producten van de Nationale Loterij. Een aantal jaar geleden vierde de Tieltse dagbladhandel een EuroMillions-winnaar van bijna 300.000 euro. “Nadat we erin slaagden om een nevenliggend huis aan te kopen, konden we de winkel in 2013 gevoelig vernieuwen en uitbreiden met een hoek vol wenskaartjes. Die doen het eigenlijk beter dan ooit tevoren. We merken dat mensen elkaar sinds het uitbreken van de coronacrisis weer meer kaartjes op de klassieke manier toesturen.”

Eerste afhaalpunt

Skripto, ooit het eerste afhaalpunt voor pakjes in Tielt, is dat nog altijd voor pakjes van UPS. “We zijn natuurlijk lang geen uitzondering meer. De koek moet door veel meer handelaars worden gedeeld.” Maar klagen doet ze niet, ook niet over de fel slinkende krantenverkoop, ingegeven door het feit dat uitgevers hun klanten meer en meer op abonnementen pogen over te zetten.

Wild van papiergeur

De tijdschriftenverkoop loopt minder fors achteruit en tenslotte is er ook de liefde voor de vele trouwe klanten en het papier. “Onze oudste dochter Renée (15, en met Alice van 14 hebben Griet en Nic nog een tweede dochter, red.) is wild van de geur van bedrukt papier. De passie zit duidelijk in de familie”, lacht Griet. “Het zorgt er allemaal voor dat ik deze job, ondanks de weinige vrije uren en vrijwel onbestaande vakantie, graag en met veel toewijding blijf doen. Als bedankje voor de klanten, omdat ze ons al 20 jaar trouw zijn, trakteren we hen op vrijdag 4 en zaterdag 5 februari op een leuke attentie. En voor wie zijn kans wenst te wagen, is er vrijdag ook een EuroMillions-jackpot van 130 miljoen euro en op Valentijn een Extra Lotto.” (TVW)