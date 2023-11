Dag vol inspiratie en workshops voor alle jeugdwerkers in Wingene

Gemeente Wingene organiseert in samenwerking met de jeugdraad een inspiratiedag voor iedereen die werkt met kinderen en jongeren onder de naam ‘Vorm’. Op het programma staan workshops en infosessies.

“Na het succes van vorig jaar willen we dit najaar voor de tweede keer terug alle lokale jeugdwerkers uitnodigen om deel te nemen”, vertelt schepen van Jeugd, Jens Danneels (CD&V).

“Iedereen die werkt met kinderen en jongeren is van harte welkom op zaterdag 2 december in het parochiaal centrum. En om het nog leuker te maken, trakteren we op de middag met frietjes voor iedereen.”

Ruim publiek

Het programma is alvast goed gevuld. “Op het programma staan sessies rond het omgaan met intrafamiliaal geweld, een basiscursus EHBO, pestpreventie en het opzetten van een alcohol- en drugsbeleid”, vult schepen van Welzijn Tom Braet (CD&V) aan. “Dit wordt aangevuld met luchtigere sessies zoals ‘Spice up your kitchen game’ en ‘Spelpret met het internet’. Op die manier spreken we zo een ruim mogelijk publiek aan.”