Dag van Verzet tegen Armoede zet gezondheidszorg extra in de kijker

Op de dag van het Verzet tegen Armoede en Sociale Uitsluiting zette de stad Roeselare maandag toegankelijke gezondheidszorg extra in de kijker. Dat gebeurde onder andere met enkele getuigenissen, een infomoment en kunstwerken in RSL op Post.

De middenveldorganisaties en de stad sloegen de handen in elkaar en organiseerden onlangs een dialoogmoment om bij de inwoners te horen wat ze vinden van de gezondheidszorg in de stad. Samen met de bevindingen uit het project ‘Vinger aan de pols’, een driejarig participatief project van armoedeorganisatie ‘Hope, detecteerde men zeven drempels die de toegang tot de gezondheidszorg bemoeilijken. Tijdens een infomoment maandag in RSL op Post, getuigden enkele vrouwen, over de drempels die ze reeds ervaarden. “Vaak is het onduidelijk wanneer je naar de huisarts of de spoed moet. En als je eerst naar de huisarts gaat, moet je dan dubbel betalen? Op dergelijke vragen had ik geen antwoord. En van een huisartsenwachtpost had ik nog nooit gehoord”, aldus een van de vrouwen die openlijk getuigde.

Zeven Roeselaarse organisaties en stad Roeselare hopen die drempels te kunnen verlagen. “In België hebben we een sterk sociaal systeem, maar toch is de factuur voor gezondheidszorg voor velen te hoog. Mensen in een kwetsbare situatie ervaren vaak drempels om optimaal gebruik te kunnen maken van de gezondheidszorg”, aldus schepen voor armoedebeleid Michèle Hostekint (Vooruit). Met het kortverhaal ‘Buikpijn’ en een filmpje met getuigenissen, speciaal gemaakt voor de Dag van het Verzet tegen Armoede, hopen de partners de drempels te formuleren waardoor mensen in armoede meer inzicht krijgen in toegankelijke gezondheidszorg. Bezoekers van RSL op Post kunnen ook kunstwerken bekijken die het kortverhaal ‘Buikpijn’ vertellen. Meer informatie omtrent de problematiek is te vinden via www.thope-jakedoe.be of via www.saamo.be.