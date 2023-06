Dag van de Turkse Gemeenschap lokt 180 bezoekers naar Ter Deeve: “Wij zijn eerst Meulebekenaars, dan pas Turks”

De Turkse gemeenschap uit Meulebeke organiseerde in en samen met Lokaal Dienstencentrum Ter Deeve de Dag van de Turkse Gemeenschap. De aanleiding was de vijftigste verjaardag van de allereerste Turkse werknemer in de berengemeente. Het event trok zo’n 180 bezoekers. “Dit is voor herhaling vatbaar”, klinkt het.

Donderdagnamiddag kon je in Ter Deeve van 15 tot 18 uur een reis door Turkije maken. Via beelden, proevertjes en traditionele dansen kregen de bezoekers een inkijk in de Turkse cultuur. Het initiatief werd een succes. Maar liefst 180 Meulebekenaren kwamen een kijkje nemen, waaronder ook enkele bewoners van Ter Deeve zelf.

“Dit is super”, getuigt Marleen (68). “De dansen en gebruiken kende ik wel, maar het is toch een leuke verrassing om het allemaal eens mee te maken. Ik zie vooral een mooie samenwerking binnen de Turkse gemeenschap, maar ook met de volledige Meulebeekse bevolking. En de gebakjes vind ik enorm lekker.”

Jubileum

Wat verderop genieten de leerkrachten uit de Sint-Amandusschool van de Halay-volksdans. “De Turkse gemeenschap heeft ons uitgenodigd. Het is zeker een thema dat we eens in de klas kunnen behandelen. Een leerkracht liet daarnet een henna tattoo zetten, dat zal ze morgen aan haar klas tonen”, vertelt directeur Katty Rosseel.

Het initiatief van deze bijzondere dag kwam vanuit de Turkse gemeenschap. “Het is vijftig jaar geleden dat de eerste Turk in Meulebeke arriveerde. Dat jubileum wilden we feestelijk in de kijker plaatsen”, vertelt Hatitey Aygun (59). “De mensen samenbrengen hebben we de voorbije jaren nog te weinig gedaan. Dit is een eerste stap, er zullen ongetwijfeld nog activiteiten volgen.”

Zeven zussen

Het was haar vader Muzaffer Aygun die zich als eerste Turk in Meulebeke vestigde. Hij zag zijn kroostrijk gezin in de berengemeente opgroeien. “Onze pa was inderdaad de eerste”, reageert Cevdet (53), die met onder meer Huru (50), Yeter (55), Cennet (41), Ayse (44), Nezla (42) en Hatitey maar liefst zeven zussen heeft. “De afwezige zus is samen met onze vader op bezoek in Turkije.”

“Als de mensen ons vragen van waar wij zijn, dan antwoorden we van Meulebeke”, klinkt het. We zijn eerst Meulebekenaars, dan pas Turks.” Het gezin voelde zich meteen aanvaard in de landelijke gemeente. “Onze pa was vrij streng, hij moest wel met al die dochters”, lacht Cevdet.

Danspasjes

“Maar hij wist ook van niet anders, hij had plannen om terug naar Turkije te verhuizen en wou zich hier aan de tradities houden.” “Uiteindelijk hebben we elk ons eigen lokaal verhaal geschreven. En de Meulebekenaren hebben ons op vlak van integratie goed geholpen”, vertellen de zussen. “Dit is hier echt een sterke en leuke gemeenschap. We zijn fier om Meulebekenaar te zijn.”

Schepen Jean-Marie Gunst (Lijst van de Burgemeester) mocht op het podium zijn beste danspasjes bovenhalen. “Dit is een heel leuk initiatief, ook de ouderen van Ter Deeve genieten er met volle teugen van”, vertelt hij. “Onze gemeente telt zo’n 200 inwoners van Turkse origine. Het is fijn om hier samen gezellig de cultuur te ontdekken. De gemeenschap biedt hier trouwens gratis heel wat lekkers aan. Deze dag is voor herhaling vatbaar.”