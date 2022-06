Dag van de Mantelzorg: laat u officieel registreren

Op donderdag 23 juni is het Dag van de Mantelzorg. Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits zette de Torhoutse mantelzorger Ria Cafmeyer letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes. De politica riep de mantelzorgers op om zich officieel te laten registeren.

Ria (74), die nabij het Torhoutse postkantoor woont, ontfermt zich al sinds de geboorte met grote toewijding over haar dochter Hermien Seys (37), die het syndroom van Down heeft. De bloemen die de minister aan Ria gaf, zijn dan ook meer dan verdiend. Hermien kan thuis, ook bij papa Wilfried Seys (79) uiteraard, helemaal zichzelf zijn. Ze zingt onder meer in het koor Smile voor mensen met een beperking.

Een op de drie Vlamingen doet aan mantelzorg

Hilde Crevits riep de mantelzorgers op om zich te laten registreren bij hun ziekenfonds. Via erkende mantelzorgstatuten valt hun aantal beter in kaart te brengen, zodat er meer beleid op maat gevoerd kan worden. Zo is het mogelijk om de mantelzorgers beter op de hoogte te brengen van de bestaande, ondersteunende maatregelen, zoals sociale voordelen en begeleiding. Nog te weinig mensen laten zich erkennen en beseffen zelfs niet eens dat ze aan mantelzorg doen wanneer ze vrijwillig een helpende hand toesteken bij familie of vrienden. Uit de Zorgenquête 2021 blijkt nochtans dat een op de drie Vlamingen mantelzorg verleent.

Ook minderjarigen kunnen erkend worden als mantelzorger

“Iedereen kent wel iemand die zorg draagt voor hulpbehoevende familieleden of vrienden”, aldus de minister. “Die vrijwillige zorg is van onschatbare waarde en geeft voldoening. Maar velen weten niet dat ze daardoor in aanmerking komen voor een mantelzorgstatuut. Dat is nochtans cruciaal om ook zorg te kunnen dragen voor de mantelzorgers zelf. Ze zijn een onmisbare schakel in onze maatschappij. Zowel minder- als meerderjarigen kunnen erkend worden als mantelzorger. Mantelzorg is van alle leeftijden. Recent onderzoek toont aan dat 21% van de Vlaamse jongeren in de leeftijdsgroep van 11 tot 18 jaar bij een persoon met een langdurige ziekte of beperking woont. Heel wat van hen helpt voor die persoon zorgen.”

Een werknemer met een mantelzorgstatuut kan sinds september 2020 mantelzorgverlof opnemen en hiervoor een onderbrekingsuitkering ontvangen van de RVA. Daar bovenop voorziet Vlaanderen een aanmoedigingspremie: een aanvullende uitkering tussen de 33 en de 593 euro voor werknemers uit de privé- of social-profitsector die een engagement als mantelzorger opnemen.