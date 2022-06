Dag Van de Mantelzorg biedt een bloemetje aan

Mantelzorg is de zorg die iemand biedt aan zijn partner, kind, familielid, buur of vriend(in). Je kunt je sinds enkele maanden registreren op de website van de gemeente Wevelgem. Op het eerste rondetafelgesprek werden al heel wat ervaringen gedeeld. Op 23 juni, de Dag van de Mantelzorg, krijgen alle geregistreerde mantelzorgers een bloemetje.

“Het klinkt logisch, maar het is zeker niet altijd evident. Je zorgt voor je naaste als die hulp nodig heeft. Dit kan gaan over boodschappen doen, wekelijks het haar van je buurvrouw in de juiste plooi leggen, maar ook wassen en plassen voor je partner in een rolwagen, of uitkijken dat je broer met autisme op tijd rust krijgt in de speelpleinwerking.”

Hannelore Herman is de kersverse coördinator thuiszorg. “Tot voor enkele jaren werkten verschillende gemeenten samen een namiddagprogramma uit met aandacht voor inhoud en ontspanning voor de hele regio. Door de hervorming van de eerstelijnszone en natuurlijk ook corona viel dit stil. We ervaarden dat veel mensen zichzelf niet zien als mantelzorger omdat ze het begrip verbinden met een premie of omdat ze de zorg voor een naaste vanzelfsprekend vinden.”

“Op onze eerste ‘rondetafel mantelzorg’ leerden we dat veel mantelzorgers niet zozeer nood hebben aan financiële ondersteuning maar wel aan gepaste informatie en ervaringsuitwisseling. We zijn in april gestart met een campagne om mantelzorgers te stimuleren hun gegevens door te sturen. Door de wetgeving op de privacy mogen we niet zomaar iedereen aanschrijven.”

“Met banners in elke deelgemeenten, een website en flyers hebben we nu al een honderdtal mensen gemotiveerd om te reageren. Een eerste rondetafel bracht vijftien mensen samen. Op donderdag 23 juni bezorgen we iedere mantelzorger die intekende op www.wevelgem.be/mantelzorg een bloemetje. Met dit kleine gebaar drukken we onze waardering uit voor de inspanningen die mantelzorgers veelal belangeloos uitvoeren. Iedere mantelzorger blijft zeker welkom om zich in te schrijven”, besluit Hannelore Herman.

