Dadizele maakt zich op voor drukke meimaand

De gemeente Dadizele maakt zich opnieuw op voor de maand mei, waarin tal van bedevaarders de weg vinden naar de basiliek en daarna genieten van een terrasje in het centrum. “We merken dat het aantal aanvragen van groepen stijgt”, aldus pastoor Marc Vantyghem.

Hoewel de kerken op zondag de voorbije jaren minder volk lokken, houdt Dadizele als bedevaartsoord goed stand. Meer nog, pastoor Marc Vantyghem merkt dat het aantal aanvragen voor mei toeneemt. “De voorbije weken kregen we tal van aanvragen van groepen uit zowel West- als Oost-Vlaanderen. Maar ook doorheen het jaar merken we dat de basiliek populair blijft. De televisiemissen vorig jaar kregen positieve commentaren. Daarnaast merken we ook dat heel wat mensen in deze onzekere tijden zoeken naar een houvast. Velen zoeken dan ook steun bij Maria.”

Elke dag minstens één misviering

Voor pastoor Marc Vantyghem wordt het zijn eerste echt normale meimaand in Dadizele. De pastoor is inmiddels drie jaar aan de slag in het bedevaartsoord. “Na rare coronajaren konden we vorig jaar al een beetje proeven van een meer normale meimaand, maar ook toen waren er nog maatregelen. Nu heb ik veel mensen toch al horen zeggen dat ze er voor het eerst sinds lang weer zullen bij zijn.”

In mei is er elke dag minstens één eucharistieviering in de basiliek. Op zondag en feestdagen staan er verschillende vieringen op het programma. “Op 1 mei is het hier superdruk, maar ook andere vieringen verder in de maand lokken volk. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het ruimer te maken dan de vieringen alleen. Zo zijn er ook twee concerten”, aldus Vantyghem. De kaarsjesprocessie, iedere vrijdag in het Rosarium, blijft een vaste waarde.

Drukke maand voor horeca

Ook de lokale horeca kijkt ieder jaar uit naar mei. “Een goede meimaand betekent normaal gezien een goed jaar. Veel mensen komen naar onze gemeente op bedevaart, maar pikken dan ook een terrasje mee”, aldus schepen van Toerisme Nessim Ben Driss, ook uitbater van horecazaak Marhaba.