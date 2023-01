Dadizele kijkt uit naar derde editie van La Vie en Rose

De werkgroep rond de Ontbijtrun, het tweejaarlijkse loopevenement ten voordele van Think Pink, pakt ook dit jaar uit met het gezellige eetfestijn La Vie en Rose. Het evenement vindt plaats 4 maart, de kaartenverkoop start al op 1 februari.

Dorine Delrue en de vele vrijwilligers die samen de strijd aangaan tegen borstkanker zitten niet vaak stil. Na een uiterst succesvolle editie van de Ontbijtrun in 2022 zijn ze al volop gestart met de voorbereidingen voor een volgend evenement ten voordele van Think Pink. “Na een succesvolle tweede editie en een lange coronaperiode zijn we nu met volle goesting de derde editie van La Vie en Rose aan het voorbereiden”, aldus Dorine. De derde editie van het gezellig eetfestijn vindt plaats op 4 maart in zaal den Ommeganck in Dadizele. “We kiezen voor hetzelfde concept: Een Franse avond met heel wat lekkere wijnen en een uitgebreid kaas- en vleesbuffet.”

Optreden Suzanne Popelier

Voor de prijs van 28 euro kunnen de aanwezigen volop genieten van een welkomstdrankje, een buffet, versnaperingen en een dessertje. “Ook dit jaar voorzien we een grootse tombola.” De organisatoren schakelen Suzanne Popelier in voor een streepje muziek. De jongedame uit Ledegem, die in 2021 nog deelnam aan The Voice, zorgt met haar bandje voor extra ambiance. De kaartenverkoop voor La Vie en Rose start op 1 februari. Kaarten zijn verkrijgbaar in ’t Boeketje op de Plaats in Dadizele of bij Dorien Delrue via het nummer 0497 70 35 80. “Dankzij alle sponsors en de medewerkers zullen we ook dit jaar proberen om er een fantastische avond van te maken.” (BF)