Dadingisila organiseert tweede West-Vlaamse heemkundige beurs: “Een traditie van maken”

Op zondag 21 januari organiseert de Dadizeelse heemkundige kring Dadingisila de tweede editie van de West-Vlaamse heemkundige beurs. De eerste editie lokte vorig jaar meer dan 1.000 bezoekers naar het gemeenschapscentrum Den Ommeganck. De vereniging breit dan ook graag een vervolg aan dit succesverhaal.

Met 85 tafels en meer dan 1.000 bezoekers werd de eerste editie van de West-Vlaamse heemkundige beurs vorig jaar een succes. “We moesten niet lang nadenken of we dit succesvolle en unieke evenement opnieuw zouden organiseren”, zegt Daisy Decoene, voorzitster van de heemkundige kring. De vereniging heeft inmiddels helemaal haar thuis gevonden in het voormalige gemeentehuis op de Plaats in Dadizele.

De heemkundige kring Dadingisila startte al vroeg de inschrijvingen voor de West-Vlaamse heemkundige beurs op. “Al snel moesten we met een reservelijst werken. Door de tafels wat anders te schikken na onze eerste ervaring vorig jaar komen we nu aan 31 deelnemers en 105 tafels.” Standhouders uit de regio Dadizele, maar ook uit bijvoorbeeld Hoboken en Leuven tekenen er straks present.

Verzamelstukken

Maar wat is er zoal te vinden op de heemkundige beurs? “Zowel heemkundige boeken, prentkaarten, foto’s, rouwprentjes, kaarten als ander interessant materiaal zal hier te vinden zijn. Voor elk wat wils dus. Misschien is dit wel het moment om dat lang gezochte item, dat zeldzame boek of dat bijzondere verzamelstuk op de kop te tikken”, zegt Daisy Decoene. De beurs is gratis toegankelijk en open van 9 tot 16 uur.

Bij de Dadizeelse heemkundige kring hopen ze nu al ook de komende jaren het evenement te organiseren. “De beurs telkens op de derde zondag van januari organiseren kan hopelijk een traditie worden.” Naast de heemkundige beurs pakt de heemkundige kring Dadingisila ieder jaar ook uit met een tentoonstelling. Zo was er begin november vorig jaar nog een expositie rond oude affiches en foto’s over evenementen in de gemeente.