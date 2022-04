DAAV vzw organiseert Café Chantant in Kortrijk voor Oekraïne

Op paasmaandag 18 april organiseert de Kortrijkse vereniging DAAV een Café Chantant voor Oekraïne in restaurant Ripasso op de Pottelberg. De opbrengst gaat integraal naar het hulpfonds Steun Oekraïne 12-12.

“Die mensen maken met die smerige oorlog een gruwelijke tijd door. Het is het enige wat we van hieruit kunnen doen om hun grote nood te helpen lenigen”, zegt initiatiefnemer André Vandenbroucke van DAAV, een Kortrijkse organisatie die financiële hulp en materiële steun verleent aan straatkinderen in nood in India.

Op het programma van het Café Chantant staan Sofia, die Franse chansons en internationale hits brengt, Trisha die Vlaamse hits brengt, accordeonist Wilfried, een showact van Denny Damaro en een optreden van Timo en Gabi, twee leden van Les Petits Chanteurs de Belgique. Het duo brengt negen nummers en begeleiden zichzelf op gitaar.

Bekend werk en eigen nummers

“We brengen naast bekend werk ook enkele eigen nummers”, zegt Timo. “We zijn blij dat we iets kunnen doen voor de mensen in Oekraïne.”

De klank wordt verzorgd door Gi Van Aalst. Het Café Chantant start om 15 uur. Kaarten kosten 15 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen. “Goed voor koffie, taart en een paasei”, aldus nog André.

(PVH)